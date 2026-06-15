Die Märkte zeigen sich Mitte Juni 2026 nach wie vor in einer starken Verfassung. Die EZB hat aufgrund von Inflationsrisiken in der vergangenen Woche erstmals seit fast drei Jahren den Leitzins erhöht. Dagegen signalisiert die US-Notenbank Fed bei einer Inflation von ca. 3 % und einer noch robusten US-Konjunktur eine Zinspause. Trotz bestehender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten ist der DAX nur noch 840 Punkte von einem neuen Rekordhoch entfernt. Auch die folgenden Unternehmen sind einen Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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