© Foto: Gerd Harder - picture alliance / CHROMORANGECiti stuft AMD hoch und sieht deutlich steigende Gewinne. Vor allem ein Großkunde könnte die Nachfrage nach KI-Chips kräftig antreiben.Der Halbleiterkonzern AMD gewinnt nach Einschätzung von Citi zunehmend an Bedeutung im boomenden Markt für Grafikprozessoren. Die Analysten der Bank haben die Aktie deshalb von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und ihr Kursziel auf 575 US-Dollar angehoben. Das liegt laut Daten von SeekingAlpha deutlich über dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 483,94 US-Dollar. Meta als möglicher Wachstumstreiber Besonders optimistisch blickt Citi auf die Nachfrage nach AMDs KI-Produkten. Analyst Atif Malik geht davon aus, dass der Facebook-Mutterkonzern Meta …
Enthaltene Werte: US0079031078,US67066G1040,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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