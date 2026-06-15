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Dow Jones News
15.06.2026 07:33 Uhr
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PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Dekotierung der Titel der Swiss Estates

DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Dekotierung der Titel der Swiss Estates

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Swiss Estates AG: Dekotierung der Titel der Swiss Estates

Pfäffikon SZ (pta000/15.06.2026/07:00 UTC+2)

Die Generalversammlung der Swiss Estates hat die Dekotierung ihrer Namenaktien an der BX Swiss und ihrer Partizipationsscheine an der BX Swiss und der Börse Düsseldorf beschlossen.

An ihrer ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2026 haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Swiss Estates entschieden, die an der Börse BX Swiss gehandelten Namenaktien und Partizipationsscheine dekotieren zu lassen; ebenso sollen die an der Börse Düsseldorf gelisteten Partizipationsscheine dekotiert werden. Die entsprechenden Gesuche werden bei den beiden Börsen zeitnah eingereicht werden. Die Gesellschaft wird die Marktteilnehmer über alle weiteren Schritte im Rahmen des Dekotierungsverfahren soweit erforderlich orientiert halten.

Wie bereits über eine Voranmeldung angekündigt, wird die Hauptaktionärin der Swiss Estates, die Kolumbus Group AG, parallel zum Dekotierungsverahren ein Angebot zur Übernahme aller Namenaktien und Partizipationsscheine der Swiss Estates lancieren.

Im Übrigen haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen weiteren ordentlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum Handel zugelassen).

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926XXX / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

Kontaktperson: Adrian Uebersax, +41 79 244 30 09, aue@kolumbus.ag

Datum der Publikation: 15. Juni 2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Swiss Estates AG 
           Zentrum Staldenbach 3 
           8808 Pfäffikon SZ 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Adrian Uebersax 
Tel.:         0582526000 
E-Mail:        info@swiss-estates.ch 
Website:       www.swiss-estates.ch 
ISIN(s):       CH0019304531 (Sonstige) CH0023926XXX (Aktie) CH0259983XXX (Anleihe) 
Börse(n):       BX Swiss; Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781499600929 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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