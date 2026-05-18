DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2026 - Antrag des Verwaltungsrats auf Dekotierung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Swiss Estates AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2026

Antrag des Verwaltungsrats auf Dekotierung

Pfäffikon SZ (pta000/18.05.2026/07:00 UTC+2)

Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG, Pfäffikon SZ, hat anlässlich seiner Sitzung vom 16. Mai 2026 das Datum der ordentlichen Generalversammlung 2026 sowie seine Anträge zuhanden der Generalversammlung einstimmig beschlossen.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass die ordentliche Generalversammlung 2026 am 12. Juni 2026, um 9:30 Uhr stattfindet und virtuell durchgeführt wird.

Swiss Estates AG hat am Freitag den 15.04.2026 nach Börsenschluss ankündigungsgemäss den geprüften Geschäftsbericht 2025 auf der Webseite www.swiss-estates.ch veröffentlicht.

Nebst den ordentlichen Traktanden (Vorschlag Verwendung des Jahresergebnisses, Wiederwahl Verwaltungsrat sowie Prüfgesellschaft) hat der Verwaltungsrat beschlossen, der Generalversammlung die Dekotierung der Namenaktien an der BX Swiss und der Partizipationsscheine an der BX Swiss und der Börse Düsseldorf zu beantragen. Er begründet dies damit, dass nach der Transaktion mit der Kolumbus Group AG (vgl. Ad hoc-Mitteilung vom 08.01.2026) diese nun nahezu 98% der Stimmen auf sich vereint und dadurch die Gesellschaft als nicht mehr kapitalmarktfähig erscheint. Ebenfalls werden die Namenaktien und PS sowohl an der BX Swiss als auch an der Börse Düsseldorf kaum noch gehandelt.

Parallel zu diesem Antrag an die Generalversammlung ist geplant, dass die Kolumbus Group AG den Aktionären und Inhabern von Partizipationsscheinen anbieten wird, die noch freigehandelten Namenaktien und Partizipationsscheine aufzukaufen. Dazu wird in den nächsten 20 Tagen ein Übernahmeangebot veröffentlicht.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum Handel zugelassen).

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine (Vorzugsaktien) der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

Kontaktperson: Adrian Uebersax, +41 79 244 30 09, aue@kolumbus.ag

Datum der Publikation: 18. Mai 2026

(Ende)

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Aussender: Swiss Estates AG Zentrum Staldenbach 3 8808 Pfäffikon SZ Schweiz Ansprechpartner: Adrian Uebersax Tel.: 0582526000 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige) CH0023926550 (Aktie) CH0259983549 (Anleihe) Börse(n): BX Swiss; Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779080400102 ]

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May 18, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)