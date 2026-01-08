DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Kapitalerhöhung durchgeführt - Neuwahl Verwaltungsrat

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Swiss Estates AG: Kapitalerhöhung durchgeführt

Neuwahl Verwaltungsrat

Pfäffikon SZ (pta000/08.01.2026/07:00 UTC+1)

An der ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Estates AG vom 7. Januar 2026 wurden Kapitalerhöhungen im Rahmen eines Sacheinlagevertrags beschlossen, mit welchem durch die Swiss Estates AG die restlichen 90 Prozent des Aktienkapitals der Kolumbus Immobilien AG erworben werden, nachdem im Dezember 2025 bereits 10 Prozent des Aktienkapitals der Kolumbus Immobilien AG in die Swiss Estates AG eingebracht worden waren. Im Rahmen des Sacheinlagevertrags werden somit weitere 900 Namenaktien der Kolumbus Immobilien AG im Nominalwert von je CHF 100 eingelegt werden. Als Gegenleistung für die Sacheinlage wird die Sacheinlegerin, die Kolumbus Group AG, 6'588'545 neue Namenaktien der Swiss Estates AG mit je einem Nennwert von CHF 5 und 1'480'000 neue Inhaber-Partizipationsscheine der Gesellschaft mit je einem Nennwert von ebenfalls CHF 5 erhalten. Diese Aktien und Partizipationsscheine werden, wie erwähnt, durch die genannte Sacheinlage liberiert und neu ausgegeben. Eine zertifizierte Bewertung der Kolumbus Immobilien AG im Vorfeld der Sacheinlage ergab einen Gesamtwert von CHF 44'825'250. Das heisst, die Aktien der Kolumbus Immobilien sind je Aktie mit CHF 44'825 bewertet, was für die 900 Aktien der Sacheinlage ein Total von CHF 40'342'725 ergibt und somit in CHF den Umfang der Kapitalerhöhungen ausmacht. Die ausserordentliche Generalversammlung hat zudem davon Kenntnis genommen, dass die Verwaltungsräte Christian Terberger und Udo Rössig der Gesellschaft ihre Rücktritte als Verwaltungsräte erklärt haben. An ihrer Stelle wurden Adrian Uebersax, Petar Rados uns Sanjeevan Santhasivam als neue Verwaltungsräte der Gesellschaft gewählt.

Sämtliche Anträge wurden von den Aktionären und Aktionären mit über 99% der Stimmen angenommen.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum Handel zugelassen).

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine (Vorzugsaktien) der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen

