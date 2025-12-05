DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Aktienkapitalerhöhung um CHF 4.482 Mio. auf neu CHF 13.448 Mio. - Akquisition von 10 Prozent der Kolumbus Immobilien AG - Vollständige Übernahme vorgesehen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Swiss Estates AG: Aktienkapitalerhöhung um CHF 4.482 Mio. auf neu CHF 13.448 Mio.

Akquisition von 10 Prozent der Kolumbus Immobilien AG - Vollständige Übernahme vorgesehen

Pfäffikon SZ (pta000/05.12.2025/07:55 UTC+1)

Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG, Pfäffikon hat eine Kapitalerhöhung durch Sacheinlage durchgeführt, welche im Handelsregister eingetragen und heute im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert wurde. Konkret wurde im Rahmen der Sacheinlage das Aktienkapital durch die Ausgabe von neuen Aktien von CHF 8'965'475.00 auf CHF 13'448'000.00 erhöht. Gegenstand der Sacheinlage, welche unter Ausschöpfung des aktuellen Kapitalbands umgesetzte wurde, waren 10 Prozent des Aktienkapitals der Kolumbus Immobilien AG, Ittigen (Bern). Als Gegenleistung zur Sacheinlage erhält die Eigentümerin der Kolumbus Immobilien AG, die Kolumbus Group AG (www.kolumbus.ag), die mit der Kapitalerhöhung neu geschaffenen Aktien der Swiss Estates AG.

Die Kolumbus Immobilien AG verfügt gemäss Prüfungsbericht der unabhängigen zugelassenen Revisoren per Kapitalerhöhung über CHF 140.5 Mio. Aktiven (mit Potential auf CHF 159.5 Mio.) bei einem Eigenkapital von CHF 23.6 Mio. (mit Potential auf CHF 39.4 Mio.). In den Aktiven enthalten sind von IAZI AG bewertete Immobilien (Bestandesliegenschaften) mit einem Verkehrswert von CHF 68.9 Mio., sowie Immobilienentwicklungen mit einem Verkehrswert von CHF 48.8 Mio. (mit Potential auf CHF 67.5 Mio.); in den Passiven sind langfristige Finanzverbindlichkeiten im Umfang von CHF 83.5 Mio. diesen Liegenschaften zuzuordnen.

In einem weiteren Schritt werden im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu welcher am 15 Dezember 2025 eingeladen wird, weitere 90 Prozent der Aktien der Kolumbus Immobilien AG übernommen, was in der Konsequenz dazu führt, dass Swiss Estates AG über 100 Prozent der Aktien der Kolumbus Immobilien AG halten wird und die Kolumbus Group AG im Gegenzug die Kontrollmehrheit an der Swiss Estates AG. Dieser Vorgang führt zunächst dazu, dass die neu geschaffene Unternehmensgruppe über ein Immobilienportfolio von circa CHF 283.0 Mio., auf der Basis der vorerwähnten Bewertungen und, ohne Berücksichtigung der vorerwähnten Potentiale, über ein Eigenkapital von deutlich über CHF 80.0 Mio. sowie ein Aktienkapital von CHF 53.8 Mio. und ein Partizipationskapital von CHF 18.3 Mio. verfügen wird. Anzumerken ist, dass diese vorgesehene Kapitalerhöhung auch dazu führt, dass sich gemäss Art. 656b OR die Möglichkeit bis zum zehnfachen des Aktienkapitals börsenkotierte Partizipationsscheine auszugeben ergibt, was ein beachtenswertes Potential von rund CHF 520 Mio. zu Nominalwerten für die Ausgabe von neuen Partizipationsscheinen eröffnet.

Anmerkung: Vom 16. Dezember 2025 bis und mit 7. Januar 2026 werden keine Mutationen im Aktienbuch der Swiss Estates AG vorgenommen.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum Handel zugelassen).

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine (Vorzugsaktien) der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

