Anzeige
Mehr »
Dienstag, 30.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Insider-Alarm bei FUTR: Scott Paterson kauft wie ein Besessener!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0MJ3Y | ISIN: CH0019304531 | Ticker-Symbol: WAG
Düsseldorf
29.12.25 | 08:25
1,760 Euro
-2,22 % -0,040
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SWISS ESTATES AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SWISS ESTATES AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
30.12.2025 07:33 Uhr
200 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Suspendierung des Handels infolge verzögerter Handelszulassung von neuen Wertpapieren - Prospekt für die Vorlage bei der Prospektprüfstelle in Arbeit

DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Suspendierung des Handels infolge verzögerter Handelszulassung von neuen Wertpapieren - Prospekt für die Vorlage bei der Prospektprüfstelle in Arbeit

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Swiss Estates AG: Suspendierung des Handels infolge verzögerter Handelszulassung von neuen Wertpapieren

Prospekt für die Vorlage bei der Prospektprüfstelle in Arbeit

Pfäffikon SZ (pta000/30.12.2025/07:00 UTC+1)

Die Gesellschaft hat am 12. Dezember 2025 ein Gesuch um Kotierung (Einbezug in den Handel) von weiteren 717'204 neuen Namenaktien im Nominalwert von je CHF 5.00 (ISIN CH0023926550 / VALOR 2392655 / SYMBOL SEAN / gesamter Nominalwert der neuen Titel CHF 3'586'020.00) bei der Zulassungsstelle der BX Swiss eingereicht. Diesem Gesuch konnte vorerst nicht entsprochen werden, da die Prüfung eines neuen Prospekts aufgrund einer verspäteten Einreichung durch die Gesellschaft und dem Fehlen von Pro forma-Finanzinformationen bisher nicht abgeschlossen werden konnte. Die Vorlage eines von einer Prospektprüfstelle genehmigten Prospektes ist Voraussetzung für die Kotierung infolge einer Kapitalerhöhung neu geschaffener Aktien und Partizipationsscheine. Der Handel der bereits zum Handel zugelassenen Titel der Gesellschaft wird deshalb auf Antrag der Gesellschaft von der BX Swiss ab dem 31. Dezember 2025 bis zum Vorliegen eines genehmigten Prospekts suspendiert.

Die neuen Titel wurden im Rahmen einer Kapitalerhöhung vom 25. November 2025 aus dem Kapitalband geschaffen und sind rückwirkend per 1. Januar 2025 dividendenberechtigt. Die Titel weisen eine Streuung ("Free Float") von mindestens 15 Prozent gemäss Ziffer 5.4 und 5.5 des Kotierungsreglements auf. Der Kotierungsprospekt kann, sobald die Genehmigung dazu vorliegt, kostenlos bei der Gesellschaft bezogen und wird zu diesem Zeitpunkt dann auf deren Webseite (www.swiss-estates.ch) publiziert.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum Handel zugelassen).

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine (Vorzugsaktien) der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Swiss Estates AG 
           Zentrum Staldenbach 3 
           8808 Pfäffikon SZ 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Dr. iur. Marcel L. Aellen, Rechtsanwalt, Präsident des Verwaltungsrates 
Tel.:         +41 58 252 60 00 
E-Mail:        info@swiss-estates.ch 
Website:       www.swiss-estates.ch 
ISIN(s):       CH0019304531 (Sonstige) CH0023926550 (Aktie) 
Börse(n):       BX Swiss; Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767074400925 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 01:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.