PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Suspendierung des Handels infolge verzögerter Handelszulassung von neuen Wertpapieren - Prospekt für die Vorlage bei der Prospektprüfstelle in Arbeit

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Swiss Estates AG: Suspendierung des Handels infolge verzögerter Handelszulassung von neuen Wertpapieren

Prospekt für die Vorlage bei der Prospektprüfstelle in Arbeit

Pfäffikon SZ (pta000/30.12.2025/07:00 UTC+1)

Die Gesellschaft hat am 12. Dezember 2025 ein Gesuch um Kotierung (Einbezug in den Handel) von weiteren 717'204 neuen Namenaktien im Nominalwert von je CHF 5.00 (ISIN CH0023926550 / VALOR 2392655 / SYMBOL SEAN / gesamter Nominalwert der neuen Titel CHF 3'586'020.00) bei der Zulassungsstelle der BX Swiss eingereicht. Diesem Gesuch konnte vorerst nicht entsprochen werden, da die Prüfung eines neuen Prospekts aufgrund einer verspäteten Einreichung durch die Gesellschaft und dem Fehlen von Pro forma-Finanzinformationen bisher nicht abgeschlossen werden konnte. Die Vorlage eines von einer Prospektprüfstelle genehmigten Prospektes ist Voraussetzung für die Kotierung infolge einer Kapitalerhöhung neu geschaffener Aktien und Partizipationsscheine. Der Handel der bereits zum Handel zugelassenen Titel der Gesellschaft wird deshalb auf Antrag der Gesellschaft von der BX Swiss ab dem 30. Dezember 2025 bis zum Vorliegen eines genehmigten Prospekts und der Kotierung der neuen Titel suspendiert.

Anmerkung: Diese Korrektur erfogt einerseits aufgrund eines "Typos" (31.12.2025 anstatt 30.12.2025) und andererseits, da in der ersten Meldung nicht explizit darauf hingewiesen wurde, dass die Aufhebung der Sistierung das Vorliegen eines genehmigten Prospekt UND die Kotierung der neuen Titel voraussetzt.

Die neuen Titel wurden im Rahmen einer Kapitalerhöhung vom 25. November 2025 aus dem Kapitalband geschaffen und sind rückwirkend per 1. Januar 2025 dividendenberechtigt. Die Titel weisen eine Streuung ("Free Float") von mindestens 15 Prozent gemäss Ziffer 5.4 und 5.5 des Kotierungsreglements auf. Der Kotierungsprospekt kann, sobald die Genehmigung dazu vorliegt, kostenlos bei der Gesellschaft bezogen und wird zu diesem Zeitpunkt dann auf deren Webseite (www.swiss-estates.ch) publiziert.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum Handel zugelassen).

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine (Vorzugsaktien) der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen

