Freitag, 27.02.2026
Hochgradiger Fund in Kanada: Steht dieser Rohstoff-Explorer vor der Neubewertung?
WKN: A0MJ3Y | ISIN: CH0019304531 | Ticker-Symbol: WAG
Frankfurt
18.06.25 | 08:14
1,700 Euro
0,00 % 0,000
Dow Jones News
27.02.2026 18:03 Uhr
203 Leser
PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Verwaltungsrat beantragt Umwandlung von Namenaktien und Partizipationsscheinen in Stimmrechtsaktien - Notwendiger Schritt um Handelssuspendierung aufzuheben

DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Verwaltungsrat beantragt Umwandlung von Namenaktien und Partizipationsscheinen in Stimmrechtsaktien - Notwendiger Schritt um Handelssuspendierung aufzuheben

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Swiss Estates AG: Verwaltungsrat beantragt Umwandlung von Namenaktien und Partizipationsscheinen in Stimmrechtsaktien

Notwendiger Schritt um Handelssuspendierung aufzuheben

Pfäffikon SZ (pta000/27.02.2026/17:31 UTC+1)

Der Verwaltungsrat der Swiss Estates AG, Pfäffikon hat für den 23. März 2026 eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Er beantragt im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung die Umwandlung der im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25. November 2025 innerhalb des Kapitalbands neu ausgegebenen 717'204 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 5.00 (zurzeit nicht kotiert; Gegenstand des Kotierungsgesuchs vom 12. Dezember 2025) (Stammaktien) in 7'172'040 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien). Gleichzeitig beantragt er der ausserordentlichen Generalversammlung die Umwandlung von der im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 4. Februar 2026 neu ausgegebenen 6'588'545 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 5.00 (zurzeit nicht kotiert; Gegenstand des Kotierungsgesuchs vom 24. Dezember 2025) (Stammaktien) in 65'885'450 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien). Zuletzt wird der ausserordentlichen Generalversammlung die Umwandlung der im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 4. Februar 2026 neu ausgegebenen 1'480'000 Inhaber-Partizipationsscheine im Nominalwert von je CHF 5.00 (zurzeit nicht kotiert; Gegenstand des Kotierungsgesuchs vom 24. Dezember 2025) (Vorzugspartizipationsscheine) in 14'800'000 Namenaktien im Nominalwert von je CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien) beantragt.

In einem weiteren Schritt soll bei einer allfälligen Annahme der Anträge um Umwandlung der oben genannten Namenaktien und Inhaber-Partizipationsscheine, die Gesuche vom 12. Dezember 2025 und 24. Dezember 2025, mit denen die Kotierung der betroffenen Effekten beantragt wurde, zurückgezogen werden.

Durch dieses Vorgehen entfällt die Pflicht zur Kotierung der von der Umwandung betroffenen Effekten an der BX Swiss. Infolgedessen kann die Aufhebung der gegenwärtig aktiven Suspendierung des Handels in den Namenaktien und den Partizipationsscheinen bei der BX Swiss AG beantragt werden.

Anmerkung: Vom 27. Februar 2026 bis und mit 23. März 2026 werden keine Mutationen im Aktienbuch der Swiss Estates AG vorgenommen.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum Handel zugelassen).

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine (Vorzugsaktien) der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Swiss Estates AG 
           Zentrum Staldenbach 3 
           8808 Pfäffikon SZ 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Adrian Uebersax, CEO 
Tel.:         0582526000 
E-Mail:        a.uebersax@swiss-estates.ch 
Website:       www.swiss-estates.ch 
ISIN(s):       CH0019304531 (Sonstige) CH0023926550 (Aktie) 
Börse(n):       BX Swiss; Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772209860502 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 11:31 ET (16:31 GMT)

© 2026 Dow Jones News
