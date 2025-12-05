Die Swiss Estates AG gab die Übernahme eines 10% Anteils an der Kolumbus Immobilien AG bekannt, einem Schweizer Immobilienentwickler und Projektmanager, finanziert durch eine Sacheinlage in Höhe von CHF 4,48 Mio., die das Aktienkapital auf CHF 13,45 Mio. erhöht. Kolumbus besitzt Vermögenswerte in Höhe von CHF 140,5 Mio. und Eigenkapital von CHF 23,6 Mio., mit Potenzial für Erhöhungen durch Entwicklungen und Neubewertungen. In einer außerordentlichen Generalversammlung am 15. Dezember 2025 wird der Vorschlag unterbreitet, die verbleibenden 90% zu erwerben, was Kolumbus zu einer vollumfänglichen Tochtergesellschaft und die Kolumbus Group zum neuen Mehrheitsaktionär machen würde. Das kombinierte Unternehmen wird ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 283 Mio. verwalten und über eine stärkere Eigenkapitalbasis verfügen. Wir betrachten den Deal als strategisch positiv und bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von CHF 5,00, während wir die Schätzungen bis zum Abschluss unverändert lassen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/swiss-estates-ag





© 2025 mwb research