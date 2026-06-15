Hitachi Energy Ltd. und TenneT Germany haben die weltweit erste SF6-freie gasisolierte Schaltanlage auf 420-kV-Ebene unter realen Netzbedingungen getestet. Der erfolgreiche Abschluss der Vor-Ort-Prüfungen im Umspannwerk Erzhausen gilt als wichtiger Schritt für den Verzicht auf das klimaschädliche Isoliergas SF6 in Höchstspannungsnetzen. SF6-freie 420-kV-Schaltanlage im Umspannwerk Erzhausen validiertDie Hochspannungsprüfungen wurden laut den Unternehmen nach geltenden internationalen Standards durchgeführt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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