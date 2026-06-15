Als der Tech-Überflieger am 20. Mai die aktuellen Quartalsergebnisse präsentierte, dürfte der eine oder andere etwas ungläubig auf die Kursreaktion der Aktie geblickt haben. Trotz exzellenter Finanzergebnisse blieb zunächst der Sturm auf ein neues Verlaufshoch aus. Der Markt nahm die Zahl sehr zurückhaltend zur Kenntnis.Mittlerweile sind einige Handelstage verstrichen. Von einem kurzen Aufbäumen der Nvidia-Aktie Anfang Juni einmal abgesehen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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