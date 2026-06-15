Brusio - Der Energieproduzent Repower hat einen weiteren Schritt für das geplante Wasserkraftwerk Chlus im Kanton Graubünden gemacht. Das Unternehmen reichte das Projektgenehmigungsgesuch ein und leitete damit das kantonale Bewilligungsverfahren ein, wie Repower am Montag mitteilte. Ein definitiver Bauentscheid sei damit aber noch nicht gefallen. Zunächst müssen unter anderem die Genehmigung des Kantons sowie finanzielle Unterstützungszusagen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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