EQS-News: Accentro Real Estate AG
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Accentro Real Estate AG beruft Katja Bielecke zur Vorstandsvorsitzenden
Dariush Ghassemi, Aufsichtsratsvorsitzender der Accentro Real Estate AG, sagt: "Katja Bielecke bringt die idealen Voraussetzungen mit, die strategische Neuausrichtung von Accentro entschlossen voranzutreiben. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung hat Katja Bielecke komplexe Immobilienportfolios in Deutschland und Europa erfolgreich verantwortet. Mit ihrer ausgeprägten Führungsstärke wird sie auf dem starken Fundament aufbauen, das sie im Unternehmen bereits gelegt hat."
Katja Bielecke ist seit Februar 2026 Mitglied des Vorstands der Accentro Real Estate AG. Die erfahrene Immobilienexpertin verfügt über eine langjährige Karriere bei namhaften internationalen Immobilieninvestoren und Private-Equity-Unternehmen.
Frühere Stationen umfassen unter anderem Hudson Advisors und Lapithus, die Spezialdienstleister der Lone Star Funds bzw. von Apollo, bei denen sie umfangreiche Expertise im Bereich notleidender Kredite sowie in der Immobilieninvestition und im Asset Management aufbaute. Darüber hinaus war sie am erfolgreichen Turnaround mehrerer Immobilienportfolien beteiligt und begleitete den Aufbau einer Immobilieninvestmentplattform für ein Family Office. Katja Bielecke bringt eine tiefe Marktkenntnis über alle Segmente der Fremdkapital- und Immobilieninvestition hinweg in den Vorstand ein.
Parallel dazu hat Accentro einen weiteren bedeutenden Transaktionsmeilenstein erreicht. 614 Einheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 24.300 Quadratmetern wurden erfolgreich an einen institutionellen Investor veräußert. Die Objekte liegen unter anderem in den Regionen Leipzig, Gera und Zwickau. Über den Kaufpreis haben die Parteien Vertraulichkeit vereinbart.
Katja Bielecke: "Wir danken dem Käufer für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Die Transaktion steht im Einklang mit unserer Strategie, das Portfolio gezielt zu schärfen und unsere Aktivitäten auf Immobilien mit attraktivem Ertragspotenzial zu fokussieren."
Die Accentro Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von Accentro umfasst drei Kernbereiche: mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der Accentro Real Estate AG sind teilweise im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). Weitere Aktien sind nicht börsennotiert (WKN: A40ZWH, ISIN: DE000A40ZXXX). www.accentro.de
Theresa Walz
Thomas Eisenlohr
15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
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|Accentro Real Estate AG
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|DE000A40ZVK3
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