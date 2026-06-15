Mit Beginn der neuen Handelswoche werden die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt. Ölpreise runter, Aktien rauf - so oder so ähnlich könnte man die aktuellen Entwicklungen vereinfacht zusammen. Das sich abzeichnende Abkommen zwischen den USA und dem Iran lässt die Aktienmärkte durchatmen - vorerst zumindest, denn noch muss das Abkommen auch final ratifiziert werden.Der Dax nutzte den Rückenwind und lief über die eminent wichtige Marke von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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