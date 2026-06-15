© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTOByteDance verhandelt mit Iluvatar CoreX und prüft Baidu-Chips. Der Schritt zeigt, wie chinesische KI-Hardware Nvidia zunehmend verdrängt.Der TikTok-Mutterkonzern ByteDance führt Gespräche mit dem Chipentwickler Iluvatar CoreX über den Kauf von KI-Prozessoren für sogenannte Inferenz-Anwendungen. Das berichteten zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen gegenüber Reuters. Parallel prüft das Unternehmen nach deren Angaben auch den Einsatz von Kunlunxin-Chips von Baidu. Sollte eine Vereinbarung zustande kommen, würde Iluvatar CoreX nach Huawei und Cambricon zum dritten großen heimischen Grafikprozessor-Lieferanten von ByteDance aufsteigen. Die Gespräche seien noch nicht abgeschlossen, die …
Enthaltene Werte: US0567521085,US67066G1040,KYG875721634,CNE100004XXXDen vollständigen Artikel lesen
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