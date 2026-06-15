Die Rocket-Lab-Aktie geriet am Freitag massiv unter Druck und verlor zeitweise mehr als -10%. Auslöser dürfte vor allem der historische Börsengang von SpaceX gewesen sein. Nach dem starken Rücksetzer zeigt sich vorbörslich nun jedoch wieder eine erste Gegenbewegung. SpaceX-IPO löst Kapitalrotation im Space-Sektor aus Der Space-Sektor stand zuletzt ganz im Zeichen des Börsengangs von SpaceX. Das Unternehmen feierte einen der größten IPOs der Börsengeschichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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