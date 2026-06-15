Die Hoffnung auf ein Ende des Krieges zwischen den USA und dem Iran treibt Aktien aus der Luftfahrt- und Touristikbranche am Montag kräftig an. DER AKTIONÄR hat frühzeitig mit einem Abstauberlimit bei TUI auf dieses Szenario gesetzt - und Anleger damit nun bereits ein zweistelliges Plus beschert.Das Wichtigste kurz und knapp• TUI, Lufthansa und Co profitieren kräftig von der Hoffnung auf ein Ende des Krieges zwischen den USA und dem Iran.• Sinkende Ölpreise sorgen für zusätzlichen Rückenwind bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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