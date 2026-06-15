Die TUI-Aktie arbeitet weiter an ihrer großen Bodenbildung. Nach dem jüngsten Konter notiert der Reisekonzern zwar noch unterhalb der nächsten Ausbruchsmarke, doch der Monatschart zeigt unverändert eine interessante Ausgangslage. Wird die nächste Hürde genommen, wäre tatsächlich erhebliches Reaktionspotenzial vorhanden. Trendkanal verspricht Potenzial Mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig hatte erst heute Morgen unter fundamentaler Betrachtung gefragt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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