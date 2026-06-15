Die estnische Polizei- und Grenzschutzbehörde hat mit der Ausgabe der neuen elektronischen Identitätskarten (eID-Karten) des Landes begonnen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei der fortlaufenden Modernisierung des renommierten digitalen Identitätsprogramms Estlands.

Diese neue Kartengeneration wurde in Partnerschaft mit Thales im Rahmen eines achtjährigen Vertrags entwickelt, der den gesamten Lebenszyklus nationaler Ausweisdokumente abdeckt von der Ausstellung bis zur Personalisierung für Einwohner, Staatsbürger und bestimmte Gruppen wie Diplomaten oder Flüchtlinge.

Die fortschrittlichen eID-Karten1 sind mit modernsten eingebetteten Sicherheitselementen ausgestattet, die aktualisiert werden können, um neuen Cyberbedrohungen entgegenzuwirken. So bleiben die digitalen Transaktionen der Bürger langfristig geschützt.

Angesichts zunehmender Cyberrisiken und der rasanten Weiterentwicklung digitaler öffentlicher Dienste stärkt Estland die Sicherheit, Langlebigkeit sowie die Anpassungsfähigkeit jener Dokumente, die als Grundlage seiner digitalen Gesellschaft dienen: ID-Karten, Aufenthaltstitelkarten, digitale Identitätskarten für e-Residents, diplomatische Identitätskarten und AIP-Bescheinigungen (Applicant for International Protection, Antragsteller auf internationalen Schutz). Auf der Grundlage der jahrzehntelangen Fachkenntnis von Thales im Bereich sicherer Identitätstechnologien bietet das neue Programm stärkeren Schutz vor Betrug, verbesserte elektronische Funktionen und die Möglichkeit, schnell auf neue Cybersicherheitsbedrohungen zu reagieren.

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© Reelika Riimand Estonian Police and Border Guard Board

Im Zentrum des Programms steht Estlands neue nationale eID-Karte, die Thales so entwickelt hat, dass sie starken physischen Schutz mit robuster digitaler Sicherheit verbindet. Ihre Materialien, visuellen Merkmale und fortschrittlichen Sicherheitsverfahren machen die Karte sofort erkennbar, leicht überprüfbar sowie besonders widerstandsfähig gegen Manipulationen oder Fälschungen (unter anderem durch den Einsatz von transluzentem Polycarbonat mit transparenten Rändern und mehreren optischen Merkmalen).

Über die physische Sicherheit hinaus profitieren Estlands neue elektronische Identitätsdokumente von aktualisierbarer Software. Sollten neue Cybersicherheitsrisiken entstehen, können bereits ausgegebene Karten per Fernzugriff aktualisiert werden. So bleiben die digitalen Transaktionen der Bürger langfristig geschützt, ohne dass die Karte selbst ersetzt werden muss. Für Endnutzer bleibt die Nutzung einfach: Die Karte dient als Schlüssel zu sicheren Online-Diensten, digitalen Signaturen, Bankgeschäften, Zugang zum Gesundheitswesen, Interaktionen mit Behördenportalen und sogar zum nahtlosen Passieren von eGates an Grenzen.

Im Hintergrund stellt Thales den gesamten Betrieb von der Kartenausstellung bis zum Lebenszyklusmanagement sicher und gewährleistet, dass:

jede Karte mit fortschrittlichen, mehrstufigen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet ist, die entwickelt wurden, um das höchste Schutzniveau zu erfüllen,

personenbezogene Daten nach höchsten Cybersicherheitsstandards geschützt werden

und Estlands digitale Dienste weiterhin auf einer vertrauenswürdigen und resilienten Identitätsgrundlage basieren.

Als vertrauenswürdiger führender Anbieter im Bereich digitale Identität und Cybersicherheit stellt Thales eine vollständig eIDAS-konforme Lösung bereit (eIDAS ist die Verordnung der Europäischen Union über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt). Damit bietet das Unternehmen Bürgern höchste Standards für Sicherheit und Interoperabilität sowie nahtlosen Zugang zu digitalen Diensten in ganz Europa.

Liis Valk, Leiterin des Büros für Identität und Status der estnischen Polizei- und Grenzschutzbehörde, sagte:"Estlands digitales Ökosystem hängt vom Vertrauen ab, das Bürger ihren Ausweisdokumenten entgegenbringen. Mit dieser neuen Generation eID-Karten stärken wir sowohl die physische als auch die digitale Sicherheit und sorgen zugleich dafür, dass die Menschen unsere Dienste weiterhin vertrauensvoll nutzen können. Dank der Fachkenntnis von Thales konnten wir allen Bürgern Sicherheitsmerkmale von Weltrang bereitstellen."

"Estland ist seit langem ein Vorreiter im Bereich der digitalen Identität und wir sind stolz darauf, das nächste Kapitel dieser bemerkenswerten Entwicklung zu unterstützen. Diese neuen Karten verbinden fortschrittliches Dokumentendesign mit starken Grundlagen für Cybersicherheit und gewährleisten so Widerstandsfähigkeit gegenüber neuen Bedrohungen", ergänzte Nathalie Gosset, Bereichsleiterin für Identitäts- und Biometrielösungen bei Thales. "Gemeinsam tragen wir dazu bei, einen sicheren, zukunftssicheren Identitätsrahmen für alle Einwohner und Staatsbürger aufzubauen."

1 Zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr wurde Estlands eID-Karte der neuen Generation auf der High Security Printing EMEA Conference in Marokko als "Best New National eID Card" ("Beste neue nationale eID-Karte") ausgezeichnet.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Group investiert jährlich 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere in kritischen Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte die Group einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

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