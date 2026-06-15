© Foto: Elke Münzel - picture alliance / CHROMORANGERenault und Thales präsentieren ein neues Militärfahrzeug mit Drohnensteuerung, Künstlicher Intelligenz und Hybridantrieb. Das steckt dahinter.Die Renault Group und Thales haben auf der Rüstungsmesse Eurosatory 2026 das neue Fahrzeugkonzept "4 TROOP" vorgestellt. Der Prototyp basiert auf der Fahrzeugplattform VCMR und soll Streitkräften künftig mehr Mobilität, Vernetzung und Reaktionsgeschwindigkeit bieten. Das Projekt verbindet die industrielle Fertigungskompetenz von Renault mit den Kommunikations- und Digitalisierungslösungen von Thales. Ziel ist es, eine neue Generation robuster Mehrzweckfahrzeuge zu entwickeln, die sich schnell und kosteneffizient in Serie produzieren lässt. Die …
Enthaltene Werte: FR0000121329,FR0000131906Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE