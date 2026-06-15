Kornelius Purps (antea): SpaceX-IPO: Nächste WM auf dem Mars?

12.11.2026 -

Nun geht es also los. Zum einen rollt seit gestern der Ball und vierundachtzig Millionen Bundestrainer fiebern dem Auftaktspiel der deutschen Elf am Sonntag entgegen.

Zum anderen wird seit gestern der SpaceX-Börsengang ausgerollt und mindestens vierundachtzig Millionen Erden- und Marsbewohner fiebern der ersten Börsennotiz am heutigen Nachmittag entgegen. Wohl fast jeder, der es irgendwie mit der Börse hat, stellt sich die Frage: "Soll ich SpaceX kaufen?" Auch diese CONCLUSIO wird hierauf nicht die ultimative Antwort geben. Ich kann, will und darf Ihnen an dieser Stelle keine Empfehlung aussprechen. Ich kann, will und darf Ihnen aber ein paar Einblicke geben, welche Kursentwicklungen die Aktien anderer Unternehmen nach früheren bedeutenden Börsengängen genommen haben. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen bei der Entscheidungsfindung.