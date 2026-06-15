Anzeige
Mehr »
Montag, 15.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Sechs Projekte + starke Katalysatoren. Nur 17 Mio. CAD Marktkapitalisierung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker-Symbol: SPX
Tradegate
15.06.26 | 17:25
149,52 Euro
+7,28 % +10,14
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
149,34149,4817:26
149,38149,6017:26
Asset Standard
15.06.2026 16:08 Uhr
284 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Kornelius Purps (antea): SpaceX-IPO: Nächste WM auf dem Mars?

12.11.2026 -

Nun geht es also los. Zum einen rollt seit gestern der Ball und vierundachtzig Millionen Bundestrainer fiebern dem Auftaktspiel der deutschen Elf am Sonntag entgegen.

Zum anderen wird seit gestern der SpaceX-Börsengang ausgerollt und mindestens vierundachtzig Millionen Erden- und Marsbewohner fiebern der ersten Börsennotiz am heutigen Nachmittag entgegen. Wohl fast jeder, der es irgendwie mit der Börse hat, stellt sich die Frage: "Soll ich SpaceX kaufen?" Auch diese CONCLUSIO wird hierauf nicht die ultimative Antwort geben. Ich kann, will und darf Ihnen an dieser Stelle keine Empfehlung aussprechen. Ich kann, will und darf Ihnen aber ein paar Einblicke geben, welche Kursentwicklungen die Aktien anderer Unternehmen nach früheren bedeutenden Börsengängen genommen haben. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen bei der Entscheidungsfindung.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2026 Asset Standard
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.