FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Montag mit einem Kurssprung auf angehobene Jahresziele der Online-Apotheke reagiert. Sie stiegen am Nachmittag auf den höchsten Stand seit Anfang März und notierten zuletzt 15 Prozent im Plus bei 56,20 Euro. Damit waren die Titel Spitzenreiter im MDax der mittelgroßen deutschen Werte und reduzierten ihren bisherigen Jahresverlust auf rund 14 Prozent.

Das Unternehmen erhöhte aufgrund einer bisher guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal den Jahresausblick. Statt bisher 13 bis 15 Prozent Umsatzwachstum peilt Redcare nun 15 bis 17 Prozent an. Analysten hatten bislang im Schnitt gut 14 Prozent auf dem Zettel. Bei der Profitabilität soll die operative Marge jetzt zwischen 2,5 und 3,0 Prozent landen. Bisher hatte Redcare mindestens 2,5 Prozent angepeilt./edh/men

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