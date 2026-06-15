Redcare Pharmacy hat überraschend die Prognose für 2026 angehoben. Die Aktie reagiert am Montag mit einem deutlichen Kurssprung von über neun Prozent und thront damit an der MDAX-Spitze. Vor allem das starke Wachstum im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland sorgt für Rückenwind.Das Wichtigste kurz und knapp• Redcare erwartet 2026 nun ein Umsatzplus von 15 bis 17 Prozent statt bisher 13 bis 15 Prozent.• Im deutschen Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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