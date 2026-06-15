Bei der Myelofibrose (MF) zeigte INCA033989 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit Ruxolitinib schnelle und anhaltende klinische Vorteile, darunter eine signifikante Verringerung des Milzvolumens, eine Linderung der Symptome und ein Ansprechen auf die Behandlung der Anämie.

Bei der essenziellen Thrombozythämie (ET) erreichten 87 der Patienten ein hämatologisches Ansprechen, darunter 70 ein vollständiges Ansprechen; das Ansprechen trat rasch ein (Median ~2 Wochen bis zum dauerhaften vollständigen hämatologischen Ansprechen) und war von Dauer (mediane Ansprechdauer von 23 Wochen).

Sowohl bei MF als auch bei ET senkte INCA033989 bei den meisten auswertbaren Patienten durchweg die Allelfrequenz (VAF) der mutierten CALR-Variante (mutCALR), wobei diese Senkungen mit dem klinischen Ansprechen korrelierten und das Potenzial des Wirkstoffs zur Krankheitsmodifikation untermauerten.

Erstmalig zeigt ein gegen mutCALR gerichteter Antikörper das Potenzial, den Krankheitsverlauf sowohl bei MF als auch bei ET zu beeinflussen.

INCA033989 zeigte ein günstiges und gut zu handhabendes Sicherheitsprofil ohne dosislimitierende Toxizitäten, wobei die meisten Patienten mit MF und ET die Behandlung fortsetzten.

Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute aktualisierte klinische Daten aus zwei Phase-1-Studien bekannt, in denen die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von INCA033989 untersucht wurde, einem First-in-Class-monoklonalen Antikörper, der auf mutiertes Calreticulin (mutCALR) abzielt, bei Patienten mit mutCALR-exprimierenden myeloproliferativen Neoplasien (MPNs). INCA033989 zeigte sowohl bei Myelofibrose (MF) als auch bei essenzieller Thrombozythämie (ET) schnelle, klinisch bedeutsame Ansprechraten und eine konsistente molekulare Aktivität, wobei übereinstimmende Belege das Potenzial für eine Krankheitsmodifikation stützen.

Diese Ergebnisse werden im Rahmen von Vorträgen und Posterpräsentationen auf dem Kongress der European Hematology Association (EHA) 2026 in Stockholm, Schweden, vorgestellt (Sitzung: Myeloproliferative Neoplasien Klinisch; Präsentationsnummern: S216, PS1983, PF884).

"Die auf der EHA 2026 vorgestellten Daten belegen klinisch bedeutsame und konsistente Ansprechraten mit INCA033989 sowohl bei Myelofibrose als auch bei essenzieller Thrombozythämie", sagte Dr. med. Pablo J. Cagnoni, President von Incyte und Global Head of Research and Development. "Was INCA033989 auszeichnet, ist sein Potenzial, die Krankheit unter Kontrolle zu bringen und gleichzeitig auf die zugrunde liegenden biologischen Mechanismen abzuzielen. Wir liegen weiterhin im Plan, unsere zulassungsrelevante ET-Studie bis Mitte 2026 zu starten, und stehen in aktivem Austausch mit den Zulassungsbehörden bezüglich eines zulassungsrelevanten MF-Programms."

Ergebnisse bei Patienten mit Myelofibrosis (MF)

Die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von INCA033989 bei Patienten mit MF vom Typ 1 und anderen Typen, die eine CALR-Mutation aufweisen, wird derzeit in zwei laufenden Phase-1-Studien untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass INCA033989 bei Patienten mit MF umfassende, klinisch bedeutsame Verbesserungen hinsichtlich Milzvolumen, Symptombelastung und Anämie bewirkt. Sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit Ruxolitinib wies INCA033989 ein überschaubares Sicherheitsprofil auf, und die Mehrheit der Patienten blieb in der Behandlung es wurden keine dosislimitierenden Toxizitäten beobachtet, und die maximal tolerierte Dosis wurde nicht erreicht.

Monotherapie: INCA033989 wurde als Monotherapie bei Patienten untersucht, die nach einer Behandlung mit JAK-Inhibitoren resistent, refraktär oder unverträglich waren nach 12 Wochen (JAK R/R/I) oder für eine JAK-Inhibitor-Therapie nicht in Frage kamen. In der Dosiseskalationskohorte wurde INCA033989 in Dosierungen von 24 bis 3500 mg untersucht, in der Dosiserweiterungskohorte wurden 250 mg und 2000 mg untersucht.

Die Monotherapie mit INCA033989 zeigte einen anhaltenden klinischen Nutzen mit klinisch bedeutsamen Verbesserungen hinsichtlich Milzvolumen, Symptomen und Anämie sowohl bei Patienten mit JAK-R/R/I als auch bei Patienten, die für eine JAK-Therapie nicht in Frage kamen.

Reduktion des Milzvolumens (SVR): Bei den Patienten wurde eine rasche und deutliche Verringerung des Milzvolumens beobachtet, wobei 55 (38/69) bzw. 39 (27/69) der Patienten die beste Verringerung gemäß SVR25 bzw. SVR35 erreichten. In Woche 24 erreichten 27 (17/62) der Patienten SVR35, darunter 47 (8/17) der JAK-nicht-indizierten Patienten und 20 (9/45) der JAK-R/R/I-Patienten. Bei JAK-nicht-indizierten Patienten wurden unabhängig vom Mutationstyp robuste Reaktionen beobachtet (60 [6/10] Typ-1 gegenüber 29 [2/7] Nicht-Typ-1). Bei JAK-R/R/I-Patienten wurden in Woche 24 bei 31 (8/26) der Typ-1-Patienten über alle bewerteten Dosierungen hinweg und bei 33 (1/3) der Nicht-Typ-1-Patienten, die mit 2500 mg, der höchsten bewerteten Dosis, behandelt wurden, klinisch bedeutsame Reduktionen beobachtet.

Bei den Patienten wurde eine rasche und deutliche Verringerung des Milzvolumens beobachtet, wobei 55 (38/69) bzw. 39 (27/69) der Patienten die beste Verringerung gemäß SVR25 bzw. SVR35 erreichten. In Woche 24 erreichten 27 (17/62) der Patienten SVR35, darunter 47 (8/17) der JAK-nicht-indizierten Patienten und 20 (9/45) der JAK-R/R/I-Patienten. Bei JAK-nicht-indizierten Patienten wurden unabhängig vom Mutationstyp robuste Reaktionen beobachtet (60 [6/10] Typ-1 gegenüber 29 [2/7] Nicht-Typ-1). Bei JAK-R/R/I-Patienten wurden in Woche 24 bei 31 (8/26) der Typ-1-Patienten über alle bewerteten Dosierungen hinweg und bei 33 (1/3) der Nicht-Typ-1-Patienten, die mit 2500 mg, der höchsten bewerteten Dosis, behandelt wurden, klinisch bedeutsame Reduktionen beobachtet. Verbesserung der Symptome: Bei der Mehrheit der Patienten wurde zudem eine Besserung der Symptome beobachtet, wobei 53 der Patienten eine Verringerung des TSS-Wertes um mindestens 50 (TSS50) erreichten. In Woche 24 erreichten 32 der Patienten TSS50, darunter 29 der für eine JAK-Therapie nicht in Frage kommenden Patienten und 33 der JAK-R/R/I-Patienten.

Bei der Mehrheit der Patienten wurde zudem eine Besserung der Symptome beobachtet, wobei 53 der Patienten eine Verringerung des TSS-Wertes um mindestens 50 (TSS50) erreichten. In Woche 24 erreichten 32 der Patienten TSS50, darunter 29 der für eine JAK-Therapie nicht in Frage kommenden Patienten und 33 der JAK-R/R/I-Patienten. Blutarmut: Bei den meisten Patienten wurde eine rasche und anhaltende Besserung der Anämie beobachtet. 60 der auswertbaren anämischen Patienten sprachen auf Anämie an und 52 der Patienten erreichten eine signifikante Anämieansprache. Eine Besserung der Anämie wurde bei allen Patienten unabhängig von einer vorherigen JAK-Exposition beobachtet, darunter bei 63 der JAK-R/R/I-Patienten und bei 55 der für eine JAK-Therapie nicht in Frage kommenden Patienten.

Bei den meisten Patienten wurde eine rasche und anhaltende Besserung der Anämie beobachtet. 60 der auswertbaren anämischen Patienten sprachen auf Anämie an und 52 der Patienten erreichten eine signifikante Anämieansprache. Eine Besserung der Anämie wurde bei allen Patienten unabhängig von einer vorherigen JAK-Exposition beobachtet, darunter bei 63 der JAK-R/R/I-Patienten und bei 55 der für eine JAK-Therapie nicht in Frage kommenden Patienten. Molekular:Bei den meisten Patienten wurde eine konsistente Senkung der Variantenallelfrequenz (VAF) beobachtet, unabhängig von einer vorherigen JAK-Exposition und dem Mutationstyp. 89 der Patienten erreichten eine Senkung der mutCALR-VAF im Vollblut (Typ 1: 90 %, Nicht-Typ 1: 88 %) und 81 der Patienten eine Reduktion der mutCALR-VAF in peripheren mononukleären Blutzellen (PBMC) um =25 gegenüber dem Ausgangswert (Typ 1: 62 %, Nicht-Typ 1: 38 %).

INCA033989 wurde im Allgemeinen gut vertragen. 84 (70/83) der Patienten befanden sich zum Zeitpunkt des Datenstichtags weiterhin in der Therapie. Behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse (TEAEs) traten bei 92 (76) der Patienten auf, wobei 27 (22) der Patienten TEAEs des Grades 3 erlitten, von denen Zytopenien am häufigsten auftraten. Es wurden keine dosislimitierenden Toxizitäten beobachtet, und die Abbrüche aufgrund von TEAEs waren begrenzt (n 2).

Kombinationstherapie: INCA033989 (Dosierungsbereich: 70 bis 2.500 mg) wurde in Kombination mit Ruxolitinib bei Patienten mit MF untersucht, die auf eine Monotherapie mit Ruxolitinib nur unzureichend ansprachen. INCA033989 zeigte bei Patienten in Kombination mit Ruxolitinib eine additive, in mehreren Bereichen wirksame klinische Aktivität.

SVR: In Woche 24 erreichten 55 (11 von 20) bzw. 30 (6 von 20) der Patienten eine SVR25 bzw. eine SVR35.

In Woche 24 erreichten 55 (11 von 20) bzw. 30 (6 von 20) der Patienten eine SVR25 bzw. eine SVR35. Verbesserung der Symptome: 31 (5 von 16) der Patienten erreichten in Woche 24 einen TSS50-Wert.

31 (5 von 16) der Patienten erreichten in Woche 24 einen TSS50-Wert. Blutarmut: Bei 35 (6 von 17) der auswertbaren anämischen Patienten trat ein Ansprechen auf die Anämie auf.

INCA033989 wurde in Kombination mit Ruxolitinib im Allgemeinen gut vertragen; 76 (16) der Patienten befanden sich zum Zeitpunkt des Datenstichtags weiterhin in der Behandlung. Im Kombinationsarm (n 21) traten bei allen Patienten behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse (TEAE) auf. TEAE des Grades 3 wurden bei 67 (14) der Patienten berichtet, am häufigsten Anämie (33 %).

Translationelle Daten

Ein klinisches Ansprechen trat unabhängig von der Mutationskomplexität auf, wobei bei Patienten mit und ohne Mutationen mit hohem molekularem Risiko (HMR) ein SVR, eine Anämie sowie molekulares Ansprechen beobachtet wurden.

Bei 93 der Patienten mit HMR-Mutationen war der mutCALR-VAF im Vollblut gesunken, ebenso wie bei 88 der Patienten ohne HMR-Mutationen.

Es wurde zudem eine Verringerung der mutCALR-positiven hämatopoetischen Stamm- und Vorläuferzellen (HSPCs) festgestellt, was auf eine Wirksamkeit auf der Ebene der krankheitsauslösenden Zellen hindeutet.

"Patienten mit CALR-mutierter MF weisen eine spezifische Krankheitsbiologie auf und sprechen oft nur schlecht auf verfügbare Therapien an, was die Notwendigkeit von Behandlungen unterstreicht, die auf den zugrunde liegenden Krankheitsauslöser abzielen", sagte Dr. Claire Harrison, Professorin für MPNs und stellvertretende medizinische Leiterin des Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust. "Was bei diesen Daten besonders auffällt, ist, dass INCA033989 schnelle und robuste Reaktionen in Bezug auf Milz, Symptome und Anämie hervorrief, zusammen mit einer Verringerung der mutCALR-Allelbelastung unabhängig von HMR-Mutationen, was auf eine Wirksamkeit auf der Ebene des krankheitsauslösenden Klons hindeutet."

Ergebnisse bei Patienten mit essenzieller Thrombozythämie

Bei Patienten mit ET zeigte INCA033989 sowohl bei Patienten mit Typ-1- als auch bei Patienten mit Nicht-Typ-1-CALR schnelles, tiefgreifendes und anhaltendes hämatologisches und molekulares Ansprechen, was das Potenzial für eine krankheitsmodifizierende Wirkung bei einer Population untermauert, die gegenüber einer vorangegangenen zytoreduktiven Therapie resistent ist oder diese nicht verträgt.

Hämatologisches Ansprechen:

Über alle Dosierungen hinweg erreichten 70 (80/114) der Patienten ein vollständiges hämatologisches Ansprechen (CHR, Thrombozytenzahl 400 109/l und Leukozytenzahl 10 109/l) und 87 ein vollständiges oder partielles hämatologisches Ansprechen (CHR/PHR, Thrombozytenzahl 600 109/l und Leukozytenzahl 10 109/l).

81 der Patienten mit Typ-1-mutCALR erreichten eine dauerhafte ( 12 Wochen) CHR bei einer Dosis von 750 mg und mehr und 50 der Patienten mit Nicht-Typ-1-mutCALR erreichten eine dauerhafte CHR/PHR bei einer Dosis von 2.500 mg. Die mediane Zeit bis zum Einsetzen einer dauerhaften CHR betrug 2,1 Wochen.

Molekulare Reaktion und Krankheitsbiologie:

Eine Verringerung der mutCALR-VAF um =25 korrelierte mit einer dauerhaften CHR (nominaler p-Wert 0,0001, n 103).

Von den Patienten, die eine CHR erreichten und bei denen nach dem Ausgangswert mindestens eine VAF-Messung durchgeführt wurde, erreichten 73 eine Verringerung des VAF um mindestens 25 %.

Sowohl bei mutCALR vom Typ 1 als auch bei mutCALR, das nicht dem Typ 1 entspricht, wurde ein anhaltendes molekulares Ansprechen beobachtet.

Sowohl bei Typ-1- als auch bei Nicht-Typ-1-Patienten, die mit INCA033989 behandelt wurden, wurde eine Verringerung der mutCALR-Megakaryozyten beobachtet.

INCA033989 wurde gut vertragen. 95 der Patienten setzten die Behandlung fort. Die mediane Expositionsdauer gegenüber INCA033989 betrug 8,1 Monate (Bereich von 0,59 bis 27,0 Monaten). Es wurde eine geringe Inzidenz von unerwünschten Ereignissen des Grades 3 beobachtet (19 %). Die häufigsten waren Neutropenie (4,4 %) und ein Anstieg der Lipase (3,5 %). TEAEs in Form einer Zytopenie des Grades 3 traten bei 6 (7/114) der Patienten auf. Es wurden keine TEAEs in Form einer Thrombozytopenie des Grades 3 beobachtet.

"Bei Patienten mit ET, die gegenüber einer vorangegangenen zytoreduktiven Therapie resistent waren oder diese nicht vertragen haben, führte INCA033989 zu einer raschen und dauerhaften Normalisierung der Thrombozytenwerte, begleitet von molekularen Ansprechraten, wobei die Mehrheit der Patienten eine CHR erreichte", sagte Dr. John Mascarenhas, Professor für Medizin an der Icahn School of Medicine am Mt. Sinai und Direktor des Center of Excellence for Blood Cancers and Myeloid Disorders, des Tisch Cancer Institute. "Da derzeit keine mutationsspezifischen Behandlungen für Patienten mit ET verfügbar sind, ist dieser Ansatz für diese Hochrisikopatientengruppe von entscheidender Bedeutung. Diese Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für die Weiterführung von INCA033989 in eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie."

Im November 2025 wurde INCA033989 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) der Status eines "Breakthrough Therapy"-Medikaments für die Behandlung von Patienten mit ET gewährt, die eine CALR-Typ-1-Mutation aufweisen und gegenüber mindestens einer zytoreduktiven Therapie resistent sind oder diese nicht vertragen. Eine Phase-3-Studie zu INCA033989 bei mutCALR-positiven ET-Patienten, die gegenüber mindestens einer vorherigen zytoreduktiven Therapie resistent sind oder diese nicht vertragen (EXCALIBUR-ET2, NCT07623200 wird Mitte 2026 gestartet.

Weitere Informationen zum EHA-Kongress 2026 finden Sie auf der EHA-Website: https://ehaweb.org/connect-network/eha2026-congress.

Über myeloproliferative Neoplasien (MPN) und Mutationen im Calreticulin-Gen (mutCALR)

Calreticulin (CALR) ist ein Protein, das an der Regulierung des zellulären Kalziumspiegels und der normalen Proteinfaltung beteiligt ist. Somatische, also nicht vererbte, DNA-Mutationen im CALR-Gen (mutCALR) können zu einer Funktionsstörung des Proteins führen und die Entstehung myeloproliferativer Neoplasien (MPN) begünstigen,1 eine eng verwandte Gruppe klonaler Blutkrebserkrankungen, bei denen das Knochenmark gestört funktioniert und zu viele Blutzellen bildet.2,3 Von den beiden Arten der MPN, der essenziellen Thrombozythämie (ET) und der Myelofibrose (MF), ist die MutCALR-Mutation für 25-35 aller Fälle verantwortlich.4 Schätzungen zufolge werden in den USA 70-83 der CALR-Mutationen bei MF als Typ 1 identifiziert, während 15-30 als Nicht-Typ-1-Mutationen eingestuft werden.4,5 Derzeit gibt es keine gezielten Therapien für CALR-Mutationen.

Incyte ist führend bei der Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit mutCALR-ET oder MF, die ausschließlich auf bösartige Zellen abzielen und normale Zellen schonen, darunter INCA033989, eine mutCALR-spezifische Therapie, die als erste ihrer Art gilt. INCA033989 erhielt von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) den Status eines "Breakthrough Therapy" für die Behandlung von Patienten mit ET, die eine Typ-1-CALR-Mutation aufweisen und gegenüber mindestens einer zytoreduktiven Therapie resistent sind oder diese nicht vertragen. Eine Phase-3-Studie mit INCA033989 bei Patienten mit ET mit einer Typ-1- oder Nicht-Typ-1-CALR-Mutation, die gegenüber mindestens einer zytoreduktiven Therapie resistent sind oder diese nicht vertragen, wird derzeit initiiert (EXCALIBUR-ET2NCT07623200 ).

Über die Studien INCA33989-101 und INCA33989-102

Das klinische Studienprogramm für INCA033989 umfasst zwei multizentrische, offene Phase-1-Studien, INCA33989-101 (NCT05936359) und INCA33989-102 (NCT06034002). Die Studien untersuchen die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von INCA033989 bei etwa 455 erwachsenen (= 18 Jahre) Patienten mit mutCALR-exprimierenden myeloproliferativen Neoplasien (MPNs), einschließlich essenzieller Thrombozythämie (ET) und Myelofibrose (MF).

Der primäre Endpunkt der Studien wird anhand der Anzahl der Teilnehmer mit dosislimitierenden Toxizitäten (DLTs), behandlungsbedingten unerwünschten Ereignissen (TEAEs) sowie der Anzahl der Teilnehmer mit TEAEs, die zu einer Dosisanpassung oder zum Abbruch der Behandlung führten, gemessen. Zu den sekundären Endpunkten zählen Ansprechraten, die mittlere Veränderung des ET-Gesamtsymptom-Scores, der Prozentsatz der MF-Patienten, bei denen eine Verringerung des Milzvolumens erreicht wurde, das Anämieverhalten bei MF-Patienten, die mittlere Veränderung der krankheitsbezogenen Allelbelastung sowie verschiedene pharmakokinetische Messgrößen.

Mehr Informationen über die Studien finden Sie hier: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05936359 und https://clinicaltrials.gov/study/NCT06034002.

Über Incyte

Incyte setzt neue Maßstäbe in der biopharmazeutischen Innovation. Dank fundierter wissenschaftlicher Expertise und einer konsequenten Patientenorientierung haben wir ein etabliertes Portfolio an erstklassigen Medikamenten sowie ein umfangreiches Portfolio an Medikamenten der nächsten Generation in unseren wichtigsten Geschäftsbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Incyte.com und Investor.Incyte.com. Folgen Sie uns in sozialen Medien: LinkedIn, X und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze. Darunter sind Aussagen zur Präsentation von Daten zu INCA033989; das Potenzial von INCA033989 zur Krankheitsmodifikation und zum Nutzen für Patienten; Erwartungen hinsichtlich laufender und künftiger klinischer Studien, einschließlich des Zeitplans für solche Studien sowie die Bestrebungen und Ziele von Incyte, wie unter der Überschrift "Über Incyte" dargelegt.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen, darunter die Frage, ob die Daten aus klinischen Studien ausreichen, um geltende behördliche Standards zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden für klinische Studien zu gewinnen und diese gemäß den geplanten Zeitplänen einzubeziehen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Marktzulassung beeinflussen können; die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte von Incyte; die Fähigkeit von Incyte, nach der Zulassung einen kommerziellen Erfolg für seine Produkte zu erzielen; die Fähigkeit von Incyte, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Produkte und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Incyte von Dritten und Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte auf dem Markt; Marktkonkurrenz, Anforderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Herstellung und Distribution; höhere als erwartete Aufwendungen, einschließlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder strategischen Aktivitäten; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Berichten von Incyte ausführlicher erörtert werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 31. März 2026 endende Quartal. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

1 Raghavan, M., Wijeyesakere S.J., Peters L.R., Del Cid N. (2013) Calreticulin in the immune system: ins and outs. Trends in Immunology 34(1):13-21. Link zur Quelle https://www.cell.com/trends/immunology/abstract/S1471-4906(12)00131-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1471490612001317%3Fshowall%3Dtrue

2 Nangalia J. Massie C.E., Baxter E.J., Nice F.L., et al. (2013) Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. New England Journal of Medicine 369(25):2391-2405. Link zur Quelle https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1312542?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200www.ncbi.nlm.nih.gov

3 Klampfl T., Gisslinger, H., Harutyunyan A.S., et al. (2013) Somatic mutations of calreticulin in myeloproliferative neoplasms. New England Journal of Medicine 369(25):2379-2390. Link zur Quelle https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1311347?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200www.ncbi.nlm.nih.gov

4 Salzman G. and Mullally A. (2026) Novel strategies targeting mutant calreticulin in essential thrombocythemia and myelofibrosis. Blood 147(12):1267-1277. Link zur Quelle https://doi.org/10.1182/blood.2025028642

5 Guglielmelli, P., Maccari, C., Sordi, B. et al. Phenotypic correlations of CALR mutation variant allele frequency in patients with myelofibrosis. Blood Cancer J. 13, 21 (2023). Link zur Quelle https://doi.org/10.1038/s41408-023-00786-x

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