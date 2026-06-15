Ein Übernahme-Ultimatum, zwei Notenbank-Signale und ein G7-Gipfel: Der Dienstag könnte an den Märkten mehr bewegen, als es der Kalender vermuten lässt.Heute Mitternacht läuft das Übernahmenangebot der Unicredit für die Commerzbank aus - ob eine Verlängerung, ein Rückzug oder ein Durchbruch folgt, dürfte die europäische Bankenbranche noch lange beschäftigen. Während in Frankfurt das M&A-Drama seinen nächsten Akt erreicht, entscheidet Tokio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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