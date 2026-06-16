LONDON, Ontario, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine vorherige Mitteilung vom 10. Juni 2026 über eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 471.698 Stammaktien (die "angebotenen Aktien") zu einem Preis von 15,20 US-Dollar (21,20 CAD) pro angebotener Aktie mit einem Bruttoerlös von bis zu 7.169.810 US-Dollar (9.999.734 CAD) (das "LIFE-Angebot") ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument (das "geänderte und neu gefasste LIFE-Emissionsprospekt") nach dem Abschluss seines garantierten öffentlichen Angebots, wie am 11. Juni 2026 angekündigt (das "öffentliche Angebot"), in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eingereicht hat.

Das LIFE-Angebot wird voraussichtlich am oder um den 19. Juni 2026 oder zu einem anderen von der Gesellschaft festgelegten Zeitpunkt abgeschlossen, vorbehaltlich der geltenden Wertpapiervorschriften und der Richtlinien der Toronto Stock Exchange ("TSX"). Alle übrigen Bedingungen des LIFE-Angebots bleiben gegenüber den zuvor in der Mitteilung des Unternehmens vom 10. Juni 2026 veröffentlichten Bedingungen unverändert.

Das geänderte und neu gefasste LIFE-Emissionsprospekt ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.adurocleantech.com verfügbar. Potenzielle Anleger sollten das geänderte und neu gefasste LIFE-Emissionsprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass Mitglieder des Vorstands und/oder der Geschäftsleitung des Unternehmens möglicherweise am LIFE-Angebot teilnehmen werden; derzeit liegt jedoch keine entsprechende Verpflichtung oder Vereinbarung mit einem Vorstandsmitglied oder einem Mitglied der Geschäftsleitung des Unternehmens vor. Jede Beteiligung von Insidern am LIFE-Angebot stellt eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass es sich auf Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 berufen kann, da weder der Marktwert der von den Insidern gezeichneten LIFE-Aktien (falls vorhanden) noch die von diesen Insidern für die LIFE-Aktien gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung übersteigen dürfte.

Das Unternehmen beruft sich im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot auf die in Abschnitt 602.1 des TSX Company Manual vorgesehene Ausnahmeregelung. Danach wendet die TSX ihre Standards nicht auf bestimmte Transaktionen an, an denen berechtigte Emittenten beteiligt sind, die an einer anerkannten Börse notiert sind. Die TSX hat das LIFE-Angebot unter Vorbehalt genehmigt. Die endgültige Genehmigung des LIFE-Angebots durch die TSX steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Bedingungen durch das Unternehmen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden.

Alle Beträge in dieser Pressemitteilung sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen. Alle in dieser Pressemitteilung angegebenen Währungsumrechnungen basieren auf dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026 veröffentlichten Wechselkurs von 1 US-Dollar = 1,3947 kanadischen Dollar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Besuchen Sie https://www.adurocleantech.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum LIFE-Angebot, einschließlich, aber nicht beschränkt auf dessen Abschluss, den voraussichtlichen Abschlusstermin, den zu beschaffenden Gesamtbetrag, die geplante Verwendung der Erlöse, den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX sowie sonstige Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der anhaltenden Marktbedingungen, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen sowie der Geschäftspläne und Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie "erwarten", "beabsichtigen", "voraussehen", "glauben", "könnte", "wird" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen damit zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und den Marktbedingungen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden ausführlicher unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Basisprospekt, im Prospektnachtrag sowie in anderen Dokumenten zur laufenden Offenlegung beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov hinterlegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/868390da-00c7-4901-b145-9a08809f0e97