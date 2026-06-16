Warum die eigentliche Rohstoffschlacht erst mit dem Frieden beginnt und Focus Graphite eine entscheidende Rolle dabei haben könnte

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Die Finanzmärkte blicken derzeit gespannt auf die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Berichten zufolge gibt es jetzt das lang erwartete Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA und damit die Freigabe der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Flüssiggas weltweit.

Für die Börsen ist diese Einigung zunächst eine positive Nachricht. Sinkende Energiepreise könnten den Inflationsdruck verringern, die globale Konjunktur stützen und zahlreichen Industriezweigen Rückenwind verschaffen.

Doch selbst wenn es jetzt ein Abkommen gibt, bleibt eine zentrale Erkenntnis bestehen: Die eigentlichen geopolitischen Risiken haben sich längst von den Schlachtfeldern in die Lieferketten verlagert.

Die neue Macht liegt bei Rohstoffen und Technologien

Der Krieg in der Ukraine, die Spannungen zwischen China und den USA sowie die wiederkehrenden Konflikte im Nahen Osten haben gezeigt, wie verletzlich moderne Volkswirtschaften geworden sind.

Während früher vor allem Öl und Gas als strategische Ressourcen galten, stehen heute kritische Rohstoffe im Mittelpunkt. Die eigentliche Machtfrage des 21. Jahrhunderts lautet zunehmend: Wer kontrolliert die Rohstoffe und Technologien, die moderne Volkswirtschaften benötigen?

Europa hat diese Entwicklung schmerzhaft erfahren. Die Abhängigkeit von russischem Gas erwies sich als strategische Schwäche. Gleichzeitig dominiert China weiterhin große Teile der globalen Lieferketten bei Seltenen Erden, Batteriematerialien und Graphit.

Genau deshalb investieren die USA, Kanada und Europa inzwischen Milliardenbeträge in den Aufbau eigener Rohstoffketten.

Ohne Graphit läuft weder die Energiewende noch die Digitalisierung

Während Lithium häufig die Schlagzeilen beherrscht, wird Graphit von vielen Anlegern noch immer unterschätzt. Dabei ist Graphit einer der wichtigsten Rohstoffe der modernen Industrie.

In Lithium-Ionen-Batterien befindet sich deutlich mehr Graphit als Lithium. Praktisch jedes Elektrofahrzeug, jeder stationäre Energiespeicher und zahlreiche industrielle Anwendungen benötigen Graphit als Anodenmaterial.

Doch die Einsatzgebiete gehen weit darüber hinaus:

Hochleistungswerkstoffe

Halbleiteranwendungen

Wärmemanagementsysteme

Brennstoffzellen

zahlreiche Hightech-Produkte

Mit dem Aufstieg künstlicher Intelligenz, wachsender Rechenzentrumskapazitäten und der zunehmenden Elektrifizierung steigt auch die Nachfrage nach Graphit kontinuierlich.

Moderne Verteidigungstechnologien benötigen kritische Rohstoffe

Ein weiterer Nachfragefaktor entsteht durch die globale Aufrüstung. Staaten investieren Milliardenbeträge in neue Verteidigungssysteme, Satelliten, Drohnen und digitale Aufklärungstechnologien.

Rheinmetall präsentierte auf der ILA Berlin 2026 unter anderem neue Luftverteidigungssysteme, Satellitenlösungen und autonome Plattformen.

Auch Thales, Leonardo, BAE Systems, Saab und Airbus Defence and Space Sparte setzen verstärkt auf vernetzte Technologien, Sensorik und autonome Systeme.

Diese Entwicklung erhöht den Bedarf an leistungsfähigen Batterien, Verbundwerkstoffen und elektronischen Komponenten. Die Diskussion über Verteidigungsausgaben wird deshalb zunehmend auch zu einer Diskussion über die Versorgung mit kritischen Rohstoffen.

Focus Graphite setzt auf Québec als strategischen Standort

Genau an dieser Stelle positioniert sich Focus Graphite. Das Unternehmen entwickelt mit Lac Knife eines der hochgradigsten bekannten Graphitprojekte Nordamerikas.

Die Lagerstätte befindet sich in Québec, einer Region, die sich zunehmend als Zentrum für nordamerikanische Batterierohstoffe etabliert. Québec bietet dabei mehrere Vorteile gleichzeitig: politische Stabilität, eine bergbaufreundliche Gesetzgebung, gut ausgebaute Infrastruktur sowie Zugang zu kostengünstiger Wasserkraft.

Für westliche Industrien, die ihre Lieferketten diversifizieren möchten, sind genau diese Faktoren von wachsender Bedeutung.

Zusätzlich verfügt Focus Graphite mit Lac Tétépisca über ein weiteres bedeutendes Graphitprojekt, das langfristig zusätzliches Entwicklungspotenzial bieten könnte.

Die westliche Welt sucht Alternativen zu China

Der strategische Wert von Graphitprojekten außerhalb Chinas wächst kontinuierlich. China kontrolliert weiterhin große Teile der weltweiten Förderung und insbesondere der Verarbeitung von Graphit.

Gleichzeitig versuchen die USA und ihre Verbündeten, neue Lieferketten aufzubauen. Programme wie der Inflation Reduction Act in den USA oder verschiedene europäische Rohstoffinitiativen verfolgen genau dieses Ziel.

Für Unternehmen wie Tesla, Volkswagen, Stellantis, General Motors oder Ford wird die sichere Versorgung mit Batterierohstoffen zunehmend zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor.

Je stärker die Politik auf Versorgungssicherheit achtet, desto größer wird der Fokus auf Projekte in Kanada, Australien und anderen politisch stabilen Regionen.

Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Focus Graphite zuletzt durch eine aktualisierte Analyse von Fundamental Research Corp. Die Analysten erhöhten ihr Kursziel und verwiesen auf ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von mehr als 400 Prozent gegenüber dem damaligen Kursniveau.

Natürlich ersetzen Analystenschätzungen keine eigene Due Diligence. Dennoch zeigen sie, dass der Marktwert des Unternehmens aus Sicht einiger Beobachter nicht die strategische Bedeutung seiner Projekte widerspiegelt.

Gerade bei kleineren Rohstoffunternehmen kann sich die Wahrnehmung am Kapitalmarkt deutlich verändern, wenn sich die geopolitischen Rahmenbedingungen oder die Nachfrageaussichten verbessern.

Die eigentliche Zeitenwende findet in den Lieferketten statt

Die Diskussion über einen möglichen Frieden zwischen den USA und dem Iran zeigt vor allem eines: Märkte reagieren kurzfristig auf politische Schlagzeilen. Langfristig entscheiden jedoch strukturelle Trends.

Einer dieser Trends ist der weltweite Wettlauf um kritische Rohstoffe. Staaten investieren Milliarden, Unternehmen bauen neue Lieferketten auf und Investoren suchen nach Möglichkeiten, von dieser Entwicklung zu profitieren.

Graphit spielt dabei eine Schlüsselrolle. Ohne Graphit funktionieren weder moderne Batteriesysteme noch viele Technologien, die für Digitalisierung, Energiewende und Verteidigung benötigt werden.

Fazit: Focus Graphite könnte von einem strategischen Megatrend profitieren

Die geopolitischen Spannungen der vergangenen Jahre haben die Bedeutung kritischer Rohstoffe grundlegend verändert. Versorgungssicherheit ist zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor geworden.

Focus Graphite besitzt mit seinen Projekten in Québec eine Position in einem Markt, der für die westliche Industrie immer wichtiger wird.

Während die Aufmerksamkeit vieler Anleger weiterhin auf den großen Rüstungs- und Technologiekonzernen liegt, könnten die Unternehmen am Anfang der Wertschöpfungskette zunehmend in den Fokus rücken.

Sollte sich der Trend zur Diversifizierung von Rohstofflieferketten fortsetzen, könnte Graphit zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen der kommenden Jahre zählen - und Focus Graphite zu den Unternehmen, die davon profitieren.

Quelle:

https://focusgraphite.com/

https://focusgraphite.com/lac-tetepisca/

https://focusgraphite.com/lac-knife/

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-usa-verhandlungen-120.html

https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/die-neuen-schlachtfelder-9091/

https://www.researchfrc.com/stocks/FMS.V/focus-graphite-inc

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/critical-raw-materials-act_en

https://www.rheinmetall.com

https://www.benchmarkminerals.com

https://www.energy.gov/mesc/critical-materials-and-minerals

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