Die Aktie der Lufthansa hat gestern zum Start in die neue Börsenwoche einen kräftigen Kurssprung hingelegt. So verteuerten sich die Anteilscheine der Airline am Handelsende um satte fünf Prozent. Zwischenzeitlich notierte der MDAX-Titel sogar noch stärker im Plus. Der gesamte Luftfahrt- und Reisesektor profitierte natürlich erheblich vom möglichen Iran-Deal. Kurzzusammenfassung• Die Lufthansa-Aktie legte zum Wochenauftakt kräftig zu und gewann rund fünf Prozent. Rückenwind erhielt die gesamte Reise- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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