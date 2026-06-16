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Falls QuantumX Labs tatsächlich nur in einem einzigen Bereich (z. B. Fehlerkorrektur oder Atomuhren) einen bedeutenden kommerziellen Durchbruch erzielt, halte ich einen 5-bis-20-Bagger (500-2.000%) für denkbar.

Grobe Einschätzung durch Chatgpt: 500% bis 10.000%?



Für einen 100-Bagger (+10.000%) müsste das Unternehmen eine Schlüsseltechnologie entwickeln, die sich branchenweit durchsetzt und Milliardenumsätze ermöglicht. (Quelle).

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG) ] -

Der Markt beginnt langsam zu realisieren, dass QuantumX Labs (WKN: A40KCG) eine rare Chance ist, um an Entwicklungen am Quantencomputer-Markt zu partizipieren. Der Durchbruch der 5,00-USD-Barriere könnte eine Kursrallye auslösen.

6 Wege zu massiven Kursgewinnen

Der Weg wird bereitet:

Rigetti (Nasdaq: RGTI; Börsenwert rund 7,2 Mrd. USD), einer der bekanntesten Pure Plays im Quantencomputing, setzt auf die Technologie von Quantum Machines - dem neuen Partner von QuantumX Labs (WKN: A40KCG). Die Plattform von Quantum Machines wird bereits von mehr als der Hälfte aller Quantencomputer-Entwickler eingesetzt. Durch die Kooperation erhält QuantumX Labs (WKN: A40KCG) die Möglichkeit, seine patentierte Fehlerkorrektur-Technologie in der OPX1000-Umgebung von Quantum Machines zu testen und weiterzuentwickeln. Für das Unternehmen stellt dies einen wichtigen Schritt dar. Wie bedeutend Quantum Machines innerhalb der Branche ist, zeigt ein Blick auf die Investorenliste: An der jüngsten Finanzierungsrunde beteiligten sich unter anderem Intel, Qualcomm und Samsung Electronics - ein starkes Signal für die Marktstellung und das Potenzial des Unternehmens.

Zuletzt: Quantum X Labs and IQCC, a Quantum Machines Company, Sign Strategic Collaboration Agreement to Evaluate AI-Based Quantum Error Correction on Quantum Infrastructure

Partnerschaft integriert den patentierten Deep Transformer Decoder von QuantumX Labs (WKN: A40KCG) mit der OPX-Kontrollplattform von Quantum Machines

QuantumX Labs (WKN: A40KCG) und Quantum Machines, haben heute die Unterzeichnung einer strategischen Kooperationsvereinbarung bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Quantum X Labs seine KI-basierte Technologie zur Quantenfehlerkorrektur auf der Quantensteuerungsinfrastruktur von Quantum Machines evaluieren. Das Hauptziel besteht darin, den proprietären KI-gestützten Fehlerkorrekturalgorithmus von Quantum X Labs in einer vollständig integrierten Hard- und Softwareumgebung auszuführen.

Quantum Machines wird Zugang zu seiner Infrastruktur für Quantensteuerung und -orchestrierung bereitstellen, einschließlich des Echtzeit-Quantencontrollers OPX1000, der von führenden Forschungseinrichtungen und kommerziellen Quantencomputing-Programmen weltweit eingesetzt wird.

"Quantenfehlerkorrektur gilt weithin als eine der zentralen Herausforderungen auf dem Weg zu großskaligem Quantencomputing. […] Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Quantum X Labs bei der Bewertung ihres KI-basierten Decoders auf echter Quantenhardware." Dr. Nir Alfasi, General Manager

News Fazit:

Um diese News besser einschätzen zu können muss man verstehen wer Quantum Machines ist!

Mit einer Bewertung von rund 700 Mio. USD gehört Quantum Machines zu den bedeutendsten privaten Infrastruktur-Anbietern im Quantencomputing. Seine Steuerungssysteme sind technologieunabhängig und werden laut Unternehmen von mehr als 50% aller Quantencomputer-Entwickler genutzt.

Wichtig: Der OPX1000 von Quantum Machines wurde erst Ende 2023 eingeführt. Quantum Machines spricht von "ausgewählten Kunden" und "führenden Quantenlaboren", veröffentlicht aber keine vollständige Liste aber aus öffentlichen Quellen lassen sich einige Nutzer und Partner identifizieren.

Rigetti Computing - die Novera-QPU von Rigetti mit dem OPX1000 betrieben wird.

Diraq - nennt den OPX ausdrücklich als zentrales Kontrollsystem für seine Silizium-Qubits.

QuantWare - deren Contralto-QPU wurde in einer OPX1000-basierten Testumgebung eingesetzt.

California Institute of Technology - nutzt die OPX-Plattform für Echtzeit-Feedforward-Experimente im Quanten-Networking.

ETH Zürich - berichtet über den Einsatz der OPX-Plattform in der Forschung.

University of Wisconsin-Madison - verwendet mehrere OPX-Systeme.

Institute of Science and Technology Austria - nennt OPX als zentrales Werkzeug für fortgeschrittene Quantenexperimente.

University of Innsbruck - setzt die Plattform in Quantenforschungsprojekten ein.



Hauptinvestoren von Quantum Machines

Die Series-C-Runde wurde von PSG Equity angeführt. Zu den wichtigsten Investoren gehören außerdem:

Intel Capital

Red Dot Capital Partners

TLV Partners

Battery Ventures

Qualcomm Ventures

Citi Ventures

Energy Impact Partners

Samsung NEXT

Valor Equity Partners

Alumni Ventures

Die Partnerschaft mit diesem Schlüssel-Unternehmen könnte sich für die QuantumX Labs (WKN: A40KCG) als Glücksmoment herausstellen. Meinung der Redaktion

Was für QuantumX Labs (WKN: A40KCG ) spricht:

Nur wenige Dutzend Unternehmen weltweit verfügen über einen eigenen Quantencomputer. Mit QuantumX Labs (WKN: A40KCG) - Hauptnotiz an der ,Nasdaq - gehört nun auch dieses Unternehmen zu dieser exklusiven Elitegruppe,- ein Unternehmen, dem bereits heute eine Bewertung im hohen dreistelligen Millionenbereich zugestanden werden könnte - die der Markt bislang jedoch noch nicht anerkennt.

Kürzlich: Quantum X Labs Launches a 50+ Qubits, Neutral-Atom Quantum Computing Planning a Thousands Qubit Milestone by End of H1 2027

Die Masterfrage ist nun: Mit welcher Summe muss man diesen Computer bewerten?" Unsere Schätzungen decken sich grob mit den Ergebnissen einiger KI-Chatbots:

Ein 50-Qubit-System allein würde heute vermutlich im mittleren dreistelligen Millionenbereich bis niedrigen Milliardenbereich bewertet - je nach Technologie, IP-Portfolio, Team und Kundenverträgen. (Quelle).

Aber QuantumX Labs (WKN: A40KCG) möchte gar keine Computer bauen sondern mit ihrer patentierten Technologie die Rechenfehler ausmerzen. Gelingt dies, dann potenziert sich diese Bewertung:

Realistische Einordnung (Quelle)

Der Begriff "fehlerfrei" ist entscheidend. Aktuelle Systeme von Unternehmen wie IBM Quantum, Google Quantum AI und IonQ arbeiten noch mit Fehlern und benötigen aufwendige Fehlerkorrektur. Ein vollständig fehlertoleranter Quantencomputer existiert derzeit nicht.

Wenn man den Wert grob beziffern müsste, läge er vermutlich nicht bei Milliarden, sondern eher im Bereich von Billionen Euro an langfristigem wirtschaftlichem und strategischem Nutzen. Der erste Akteur, der eine solche Maschine besitzt und kontrolliert, hätte möglicherweise einen technologischen Vorsprung von historischer Bedeutung.

Der "Flaschenhals" der Quantenrevolution - und warum genau hier die größten Gewinne entstehen könnten

Die meisten Investoren blicken beim Thema Quantencomputing noch immer auf das Offensichtliche: immer mehr Qubits, immer größere Maschinen, immer spektakulärere Durchbrüche von Konzernen wie IBM oder Google. Es ist die gleiche Denkweise, die auch die frühen Jahre der künstlichen Intelligenz geprägt hat.

Doch wer sich erinnert: Der eigentliche KI-Boom begann nicht mit noch mehr Daten oder noch größeren Modellen allein - sondern mit dem Drumherum, die diese überhaupt erst nutzbar machte. GPUs, Software-Frameworks, skalierbare Tools. Erst als diese Schicht funktionierte, wurde aus der KI-Vision Realität.

Im Quantencomputing stehen wir heute exakt an diesem Punkt.

Noch gibt es keinen Quantencomputer, der klassische Systeme wirklich verdrängen kann. Der Grund ist ebenso simpel wie fundamental: Fehler. Qubits sind fragil, sie verlieren ihre Zustände, sie interagieren störanfällig mit ihrer Umgebung. Kurz gesagt - sie rechnen, aber nicht zuverlässig genug. Für ein logisches Qubit benötigt kann Hunderte oder sogar Tausende physikalische Qubits damit dieses funktioniert - dennoch gibt es immer noch eine nicht tolerierbare Fehlerquote zwischen 10?³ und 10?4.

Und genau hier beginnt die eigentliche Investment-Story.

Denn während große Namen wie IBM, Google oder Microsoft Milliarden in Hardware stecken, verschiebt sich der Fokus der Branche im Hintergrund längst. Nicht mehr die Anzahl der Qubits entscheidet, sondern die Fähigkeit, Fehler zu kontrollieren.

Erst die Kontrolle der Qubit Rechenfehler macht aus dem aus Experiment monetisierbare Wirtschaft.

Quantum X Labs Inc.

WKN: A40KCG, ISIN: US9267113002, Nasdaq: QXR



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Das Unternehmen konzentriert sich (neben weiteren Quantencomputer relevanten Themen) auf eine Ebene, die viele Investoren noch übersehen: die Software und Algorithmen, die Quantencomputer überhaupt erst stabil nutzbar machen.

Der Ansatz ist dabei bemerkenswert modern. QuantumX Labs (WKN: A40KCG) nutzt KI - genauer gesagt transformerbasierte Modelle - um Fehler in Echtzeit zu erkennen und zu korrigieren. Nicht starr, nicht regelbasiert, sondern adaptiv. Das System lernt, wie sich Fehler in realen Quantenprozessoren verhalten, und optimiert genau das, worauf es am Ende ankommt: das korrekte Endergebnis.

Das mag technisch klingen, ist aber ökonomisch hoch relevant. Denn in einer Welt, in der jeder zusätzliche Qubit Millionen kostet, kann bessere Fehlerkorrektur plötzlich mehr Wert schaffen als neue Hardware.

Hier entsteht eine Parallele, die man als Investor nicht ignorieren sollte.

Während viele börsennotierte Quantum-Unternehmen wie IonQ oder Rigetti Computing weiterhin kapitalintensiv an physischer Infrastruktur arbeiten, positionieren sich Software-Player wie QuantumX Labs (WKN: A40KCG) als mögliche "Pick-and-Shovel"-Gewinner. Also jene Unternehmen, die nicht selbst nach Gold graben - sondern die Werkzeuge liefern, ohne die niemand erfolgreich graben kann.

Diese Rolle ist historisch oft die lukrativere.

Die Präsentation deutet zudem darauf hin, dass QuantumX Labs (WKN: A40KCG) mehr als nur ein einzelnes Produkt entwickelt. Mit einer Simulationsplattform, Benchmarking-Tools und einem klaren SaaS-Ansatz entsteht ein Ökosystem, das sich tief in die Entwicklungsprozesse anderer Quantum-Firmen integrieren könnte. Wer einmal darauf aufbaut, wechselt nicht so leicht.

Das ist kein Zufall, sondern Strategie.

Denn der Markt, in den sich das Unternehmen bewegt, ist gewaltig. Schätzungen gehen von mehreren hundert Milliarden Dollar wirtschaftlichem Potenzial in den kommenden Jahrzehnten aus. Doch dieses Potenzial wird nur dann realisiert, wenn die Technologie zuverlässig funktioniert. Und genau diese Zuverlässigkeit ist aktuell das Nadelöhr.

Natürlich ist das kein Selbstläufer. Die Kehrseite dieser frühen Positionierung ist offensichtlich: Umsätze werden laut Planung erst gegen Ende des Jahrzehnts erwartet. Das Geschäftsmodell muss sich erst noch im Markt beweisen. Und wie in jeder tiefen Tech-Revolution besteht immer das Risiko, dass sich technologische Ansätze schneller verändern als erwartet.

Doch genau hier liegt auch die Chance.

Denn während viele Investoren erst einsteigen, wenn Umsätze sichtbar und Risiken reduziert sind, entstehen die größten Renditen oft in genau dieser Phase - wenn ein Unternehmen noch als Nische wahrgenommen wird, obwohl es sich strategisch bereits im Zentrum einer zukünftigen Wertschöpfungskette positioniert.

QuantumX Labs (WKN: A40KCG) ist kein fertiger Gewinner. Aber es ist ein Unternehmen, das dort ansetzt, wo die gesamte Branche früher oder später durch muss.

Und das macht die Story so interessant.

Denn wenn Quantencomputing tatsächlich den Weg geht, den viele erwarten, dann werden nicht nur die sichtbarsten Namen profitieren. Sondern vor allem jene, die im Hintergrund die entscheidenden Probleme lösen.

Oder anders formuliert:

Die nächste große Chance im Quantenmarkt könnte nicht dort liegen, wo die meisten hinschauen - sondern genau dort, wo es heute noch am schwierigsten ist.

Aber das ist nur ein Thema, das Quantum x Labs abdeckt - Weitere Forschungsgebiete

CliniQuantum - Quantenbasierte klinische Datenanalyse

Nutzung von Quantencomputerprinzipien zur effizienteren Speicherung, Verarbeitung und Analyse von Biodaten im Vergleich zu aktuellen Technologien. Eine Plattform, die Bioinformatik, Quantencomputing und klinische Datenauswertung kombiniert.

Ziel: Die Identifizierung verborgener biologischer Strukturen und Wirkmechanismen, die mit klassischen Methoden nicht erfasst werden. Entwicklung der ersten quantenbasierten klinischen Analyseplattform, die Biologie auf Omics-Ebene mit Studienergebnissen verknüpft. Das Ziel ist es, innerhalb bestehender Stichproben relevante Subpopulationen und Behandlungsmechanismen zu identifizieren - und so Studien intelligenter, schneller und biologisch präziser zu gestalten.

Quantum Gyro - Präzise Bewegungserfassung ohne bewegliche Teile

Ein NMR-Gyroskop, das Drehbewegungen über Änderungen der Larmor-Frequenz misst. Dank eines optisch gepumpten Magnetometers werden selbst minimale magnetische Änderungen erkannt - die Grundlage für hochpräzise Navigationssysteme der nächsten Generation, die keine Satelliten mehr benötigten.

QuantumQ Security - Kommunikation mit physikalisch garantierter Sicherheit

Ziel ist es, den Schutz der nächsten Generation durch den Einsatz von Quantentechnologien zu verbessern. Effektiver Schutz unabhängig von Rechenleistung auch gegen Quantenangriffe, die auch physikalisch verifizierte Abhörsicherheit gewährleistet.

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Mehr Infos: https://quantumxlabs.xyz/

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