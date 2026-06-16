Bronschhofen - Cicor will profitabler werden. Dazu hat der Elektrokomponentenhersteller ein Effizienzprogramm gestartet. Ein Standort wird verkauft, und insgesamt fallen 220 Stellen weg. Konkret veräussert Cicor sein Werk in Tunesien mit rund 90 Mitarbeitenden für einen Kaufpreis von 1,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die bereits unterzeichnete Transaktion soll noch diesen Monat abgeschlossen werden. Sie werde einen einmaligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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