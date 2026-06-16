KI-Bots, die Quellen wie Reddit für ihre Antworten heranziehen, lassen sich mit einfachsten Mitteln manipulieren. Zu diesem Ergebnis kommen jetzt Forscher. Warum das Probleme für User:innen mit sich bringt. Wenn wir ChatGPT, Gemini und Co. eine Frage stellen, antworten die KI-Tools mittlerweile nicht mehr nur anhand ihrer Trainingsdaten. Viele Chatbots greifen für die Recherche auf das Internet zu und durchsuchen dabei Artikel und Forenbeiträge nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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