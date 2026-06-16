© Foto: adobe.stock.comHat Gold doch noch eine Chance auf eine Sommerrallye? Die Reaktion auf die zwischen den USA und dem Iran erzielte Übereinkunft nährt entsprechende Hoffnungen. Doch morgen kommt die Fed.Goldpreisentwicklung aktuell - Erste Erleichterung nach Iran-Abkommen Der Goldpreis reagierte mit einem kräftigen Preisanstieg auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten. Die zwischen den Parteien erzielte Übereinkunft setzte zunächst die Ölpreise unter Druck. Anleiherenditen kamen zurück. Das entlastete die Edelmetalle, allen voran Gold und Silber. Für den Goldpreis kam die Erholung genau zum richtigen Zeitpunkt, drohte doch das Edelmetall unter die zentrale Unterstützungszone 4.100 US-Dollar / 4.000 …
Enthaltene Werte: CA0084741085,US6516391066,EU0009652XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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