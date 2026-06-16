Continental hat für Renault einen Reifen mit besonders wenig Rollwiderstand entwickelt, der bei einer bisherigen Reichweite eines E-Autos von 500 Kilometern für bis zu 30 Kilometer zusätzliche Reichweite sorgt. Denn egal welche Antriebsart: Der Rollwiderstand von Reifen ist einer der größten Hebel für den Verbrauch. Der deutsche Zulieferer hat mit dem französischen Autohersteller zusammengearbeitet, um die Effizienz von Elektroautos zu erhöhen. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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