© Foto: Sheldon Cooper - SOPA Images via ZUMA Press WireDIe Online-Apotheke legt überraschend starke Zahlen vor und schraubt die Prognose hoch. Die Aktie startet durch und holt ihre Verluste des laufenden Jahres fast vollständig auf.Redcare Pharmacy liefert seinen Anlegern am Dienstag einen handfesten Grund zur Freude: Das Papier der Online-Apotheke schoss um zwölf Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen am Vorabend überraschend Zahlen zum laufenden Quartal nachgereicht und seine Jahresprognose angehoben hatte. Auslöser war ein Umsatzsprung in den Monaten April und Mai von gut 20 Prozent im Jahresvergleich. Über die ersten fünf Monate des Jahres summiert sich das Wachstum auf knapp 19 Prozent und liegt damit spürbar über der ursprünglichen …
Enthaltene Werte: CH0042615283,NL0012044747Den vollständigen Artikel lesen
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