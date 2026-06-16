© Foto: David Gabric - UnsplashUm Cannabis-Aktien wie Canopy und Tilray war es zuletzt still geworden, doch jetzt rüttelt High Tide die Branche mit überraschend starken Quartalszahlen auf. Cannabis-Aktien? Davon hat man zuletzt nur wenig gehört! Wieder einmal ist es um Cannabis-Aktien still geworden, nachdem sich auch die jüngsten Gerüchte über ein mögliches Rescheduling in den USA nicht bewahrheitet haben und die Branche damit unverändert auf DEN großen regulatorischen Befreiungsschlag wartet, der ihr zu finanziell nachhaltigem Wachstum und Profitabilität verhelfen könnte. Die schwache Kursentwicklung von Canopy Growth (-13,8 Prozent) und Tilray Brands (-44,5 Prozent) als zwei bei Anlegerinnen und Anlegern beliebten …
Enthaltene Werte: CA42981E4013,US53656F1XXX,CA1380357048,US88688T2096,CA23126M3003Den vollständigen Artikel lesen
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