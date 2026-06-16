SpaceX schreibt zwar Börsengeschichte, doch die Grenze zwischen gesunder Euphorie und blindem Hype verschwimmt allmählich. Jetzt postet Elon Musk eine Prognose auf X, die weit über dem Konsens der Wall Street liegt. Steckt dahinter eine realistische Vision oder ein strategischer PR-Move? Während die Masse im Kaufrausch versinkt, lässt sich ein Analyst von der herrschenden Euphorie absolut nicht einlullen und hält mit einer konträren Meinung knallhart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de