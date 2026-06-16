Vancouver, Kanada / 16. Juni 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse aus weiteren Bohrungen in der Hauptzone auf dem Antimonprojekt Bald Hill erhalten hat. Die Ergebnisse stammen aus Bohrungen, die Teil des für das zweite und dritte Quartal 2026 geplanten, mehr als 18.000 Meter umfassenden Bohrprogramms sind. Ein Teil der Bohrungen im Rahmen des erweiterten Bohrprogramms soll der Ausdehnung der Mineralisierung in der Hauptzone nach Norden und Süden bzw. in die Tiefe dienen. Der Rest der Bohrungen wird sich auf Ziele im Bereich der neuen Zonen konzentrieren, die vor Kurzem auf dem Antimonprojekt Bald Hill ermittelt wurden.
Highlights
- In allen Bohrlöchern in der Hauptzone wurde antimonhaltiger Stibnit durchteuft
- Werte von bis zu 36,0 % Antimon (Sb), 27,0 % Sb und 19,8 % Sb
- Mächtigkeiten von bis zu 13,2 Metern
- Die Mineralisierungsabschnitte liegen in Tiefen von bis zu 240 Metern
- Die Bohrabschnitte umfassen mehrere Mineralisierungszonen: In Bohrloch BHW-26-04 wurden auf einer Bohrlochlänge von 20 Metern drei Zonen und in BH-26-15 auf einer Bohrlochlänge von 40 Metern drei Zonen durchteuft
- Die Bohrlöcher weisen eine Mineralisierung auf größerer Mächtigkeit auf: Bohrloch BH-26-15 lieferte 2,85 % Sb auf 13,2 Metern
Tabelle 1: Zusammenfassung der Analyseergebnisse für die Bohrkernproben aus der Hauptzone auf dem Antimonprojekt Bald Hill
Ergebnisse der Bohrproben - Hauptzone bei Bald Hill
Bohrungen an der Westseite
Bohrloch Nr. BHW-26-03
von (m)
bis (m)
Länge (m)
% Sb
Zone 1
80,4
81,7
1,3
2,23
Zone 2
84,2
85,0
0,8
19,8
Bohrloch Nr. BHW-26-04
von (m)
bis (m)
Länge (m)
% Sb
Zone 1
100,8
103,0
2,2
0,33
Zone 2
107,8
108,8
1
1,48
Zone 3
110,8
121,0
10,3
5,45
einschl.
118,0
121,0
3,0
13,3
Bohrungen an der Ostseite
Bohrloch Nr. BH-26-15
von (m)
bis (m)
Länge (m)
% Sb
Zone 1
200,5
207,1
6,6
2,15
einschl.
200,5
202,2
1,7
7,62
Zone 2
213,1
226,3
13,2
2,85
einschl.
213,1
217,2
4,1
5,45
einschl.
217,9
221,2
3,3
2,86
einschl.
223,3
226,3
3,0
2,85
Zone 3
237,3
239,5
2,3
8,15
Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher BHW-26-03, BHW-26-04 und BH-26-15 in der Hauptzone bei Bald Hill. Beachten Sie bitte, dass die Bohrungen die Hauptzone sowohl an der West- als auch an der Ostseite durchteufen und so "Scheren"-Abschnitte erzeugen. Nur die gemeldeten Bohrlöcher sind gekennzeichnet. Ziel der Bohrlöcher BHW-26-03 und BHW-26-04 war die Erweiterung der Mineralisierung nach Süden.
Herr James Atkinson, PGeo., CEO von Antimony Resources, sagt dazu: "Diese Analyseergebnisse stammen aus Bohrlöchern im nördlichen und südlichen Bereich der Hauptzone. Die Bohrlöcher BHW-26-03 und BHW-26-04 waren als 'Scherenlöcher' geplant, die die Hauptzone von der Westseite durchschneiden. Diese Bohrlöcher erstrecken sich auch in die südliche Ausdehnung der Hauptzone und waren darauf ausgelegt, die Kontinuität der Mineralisierung nach Süden zu untersuchen. Sie haben die Antimonmineralisierung erfolgreich durchteuft und somit die Hauptzone in südlicher Richtung erweitert.
Wie bereits beschrieben, wird sich das aktuelle Bohrprogramm in der Hauptzone auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierung nach Süden und Norden sowie in die Tiefe konzentrieren. Die Exploration in den neuen Zonen wird mit Bohrungen in der Zone Central fortgesetzt, wobei bereits mehr als 1.500 Meter niedergebracht wurden, um die bei Schürfgrabungen an der Oberfläche freigelegte Mineralisierung zu durchteufen."
Tabelle 2: Mineralisierte Abschnitte. Ausgewiesen sind die Ausmaße der mineralisierten Zonen in BHW-26-03 und BHW-26-04 an der Westseite und in BH-26-15 an der Ostseite.
Mineralisierte Abschnitte
Bohrungen an der Westseite
BHW-26-03
PROBE
von (m)
bis (m)
Länge (m)
Sb (ppm)
Sb (%)
Au (ppb)
2304541
80,40
81,00
0,60
> 500
0,217
680
2304542
81,00
81,70
0,70
> 500
3,95
654
2304543
81,70
82,50
0,80
286
14
2304544
82,50
83,35
0,85
180
10
2304545
83,35
83,80
0,45
156
11
2304546
83,80
84,20
0,40
194
10
2304547
84,20
85,00
0,80
> 500
19,8
852
2304548
85,00
85,40
0,40
255
14
2304549
85,40
86,25
0,85
161
12
2304151
86,25
87,08
0,83
113
12
2304152
87,08
88,10
1,02
242
11
2304153
88,10
89,15
1,05
65
12
2304154
89,15
90,05
0,90
45
8
BHW-26-04
PROBE
von (m)
bis (m)
Länge (m)
Sb (ppm)
Sb (%)
Au (ppb)
2304243
100,80
102,00
1,20
> 500
0,24
98
2304244
102,00
103,00
1,00
> 500
0,43
1040
2304251
107,75
108,75
1,00
> 500
1,48
140
2304254
110,75
111,75
1,00
> 500
0,59
113
2304255
111,75
112,50
0,75
> 500
0,30
175
2304256
112,50
113,15
0,65
258
0,03
364
2304257
113,15
114,10
0,95
> 500
15,60
384
2304258
114,10
115,00
0,90
> 500
0,24
26
2304259
115,00
116,00
1,00
138
0,01
8
2304261
116,00
117,00
1,00
330
0,03
8
2304262
117,00
118,00
1,00
117
0,01
8
2304263
118,00
119,00
1,00
> 500
0,10
9
2304264
119,00
120,10
1,10
> 500
36,00
771
2304265
120,10
121,00
0,90
> 500
0,23
446
Bohrungen an der Ostseite
BH-26-15
2305039
200,50
201,05
0,55
> 500
0,60
40
2305041
201,05
201,55
0,50
> 500
23,10
701
2305042
201,55
202,20
0,65
> 500
1,65
1020
2305043
202,55
203,80
1,25
477
0,05
729
2305044
203,20
204,10
0,90
128
0,01
60
2305045
204,10
205,10
1,00
> 500
0,06
1860
2305046
205,10
206,10
1,00
> 500
0,79
2320
2305047
206,10
207,10
1,00
> 500
0,30
1610
2305055
213,10
214,10
1,00
> 500
2,77
2300
2305056
214,10
214,50
0,40
> 500
0,24
176
2305057
214,50
215,20
0,70
> 500
27,00
1180
2305058
215,20
216,20
1,00
> 500
0,07
120
2305059
216,20
217,20
1,00
> 500
0,53
95
2305061
217,20
217,90
0,70
108
0,01
91
2305062
217,90
218,20
0,30
> 500
23,10
195
2305063
218,20
219,20
1,00
> 500
2,38
392
2305064
219,20
220,20
1,00
159
0,02
75
2305065
220,20
221,20
1,00
> 500
0,12
107
2305066
221,20
222,20
1,00
77
0,01
11
2305067
222,20
223,00
0,80
72
0,01
67
2305068
223,00
223,75
0,75
> 500
0,09
67
2305069
223,75
224,25
0,50
> 500
17,80
382
2305071
224,25
225,25
1,00
> 500
0,17
145
2305072
225,25
226,25
1,00
> 500
0,12
58
2305085
237,25
238,25
1,00
|
> 500
2,01
37
2305086
238,25
238,80
0,55
> 500
0,94
91
2305087
238,80
239,50
0,70
> 500
22,60
423
Die nächste Explorationsphase bei Bald Hill wird magnetische und elektromagnetische Flugvermessungen, Bodenprobenahmen und geologische Kartierungen umfassen. In Interessengebieten, insbesondere in den neuen Zonen, sowie in anderen Bereichen, in denen die Bodenprobenahmen anomale Werte von Antimon oder anderen Metallen anzeigen, werden weitere Schürfgrabungen absolviert. Bitte beachten Sie, dass SR1 und SR2 in Abbildung 2 Gebiete aufweisen, in denen die Bodenprobenahmen anomale Antimonergebnisse geliefert haben.
Abbildung 2: Gebiete mit einer bekannten Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Bald Hill. Hinweis: Die Bodenanomalien SR1 und SR2 werden derzeit erkundet, während in den Zonen Marcus, Central und South Schürfgrabungen absolviert wurden.
QA/QC
Proben werden von den Bohranlagen zu unserer gesicherten Bohrkernaufbereitungsanlage transportiert, wo sie von unseren geotechnischen Mitarbeitern untersucht werden. Sobald die Informationen zum Zustand der Bohrkerne - einschließlich RQD, Kernverlust usw. - erfasst wurden und bestätigt ist, dass der Kern intakt und ordnungsgemäß verpackt ist, wird er von unseren professionellen Geologen protokolliert und für die Probenahme markiert. Der für die Probenahme markierte Kern wird mit einer Diamantsäge geteilt; etwa die Hälfte wird zur sicheren Aufbewahrung in die Kiste zurückgelegt, die andere Hälfte wird in Plastiktüten verpackt. Die Beutel werden versiegelt und in größere Segeltuchtaschen verpackt, um zur Verarbeitungsanlage von Activation Labs in Fredericton transportiert zu werden, wo sie zerkleinert und für den Versand an das Analyselabor in Ancaster, Ontario, vorbereitet werden. Die Proben werden unter Verwendung des Actlabs-Methodencodes 1E3 Aqua Regia ICP-OES für die Multielementanalyse und des Codes 1A2 Feuerprobe AA für Gold analysiert.
In die Probenläufe werden Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) eingebracht, darunter ein bekannter Standard für Antimon und Gold, eine Kern-Doppelprobe, eine Blindprobe und eine Aufschluss-Doppelprobe. Activation Labs verfügt zudem über standardisierte QA/QC-Protokolle, die mit jeder Analysecharge mitgeliefert werden.
Activation Laboratories ist ein international akkreditiertes Analyselabor.
Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial
Highlights
- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.
- Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Mächtigkeiten schließen lassen.
- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Hauptzone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.
- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.
- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.
- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).
- Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Hauptzone auf dem neu erworbenen Claim Second Run abgegrenzt.
(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: "BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09", erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.
Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.
Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)
Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.
www.antimonyresources.ca
Im Namen des Board of Directors
Jim Atkinson, CEO und President
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.
416-881-5154, asimone@simonecapital.ca
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