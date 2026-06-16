EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: VINCORION SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die VINCORION SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.vincorion.com/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.vincorion.com/en
16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VINCORION SE
|Feldstraße 155
|22880 Wedel
|Deutschland
|Internet:
|https://vincorion.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2347300 16.06.2026 CET/CEST
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