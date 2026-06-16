Bei BASF läuft Ende Juni die erste Tranche des bis zu 1,5 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramms aus, das dem Kurs bislang Stabilität gegeben hat. Gleichzeitig bleibt das operative Umfeld schwierig, da Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2026 wegen schwächerer Nachfrage in der Chemiebranche zurückgingen. Analysten bewerten die Aktie sehr unterschiedlich: Während Goldman Sachs und Deutsche Bank weiter Potenzial sehen, bleibt JP Morgan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de