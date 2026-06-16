123fahrschule SE sieht sich am Beginn einer neuen Wachstumsphase. Mit dem jüngsten Kabinettsbeschluss zur Reform der Fahrschulausbildung rückt ein Szenario näher, auf das das Unternehmen nach eigenen Angaben seit Jahren hinarbeitet. Sollte die Reform wie geplant zum 1. Januar 2027 in Kraft treten, könnten digitale Anbieter erstmals erhebliche Wettbewerbsvorteile gegenüber klassischen Fahrschulen erhalten. Genau darauf hat 123fahrschule sein Geschäftsmodell ausgerichtet. Fahrschulreform öffnet den Markt Der wohl wichtigste Punkt der Reform: Die bisherige Präsenzpflicht für den Theorieunterricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin