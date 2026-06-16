Der französische Pharmakonzern Sanofi hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine beschleunigte Zulassung für seinen Wirkstoff Tzield erhalten. Das Präparat soll den Rückgang der körpereigenen Insulinproduktion bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 17 Jahren verlangsamen, bei denen Typ-1-Diabetes im Stadium 3 diagnostiziert wurde. Die Zulassung stützt sich auf die Ergebnisse der erfolgreichen Phase-III-Studie PROTECT, die die Betazellfunktion anhand einer signifikanten Verlangsamung des Rückgangs der durchschnittlichen C-Peptid-Spiegel im Vergleich zu einem Placebo bewertete. Dabei flossen auch Daten aus einem breiteren klinischen Entwicklungsprogramm ein, bei dem über 900 Patienten mit Tzield behandelt wurden. Die Sanofi-Aktie ist fundamental mit einem KGV von 11,4, einem KBV von 1,2 und einer Free-Cashflow-Rendite von 8,4 % attraktiv bewertet. Charttechnisch besteht aber seit März 2025 ein moderater Abwärtstrend, der bisher nur den Ansatz einer Bodenbildung zeigt.
Dies ist ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass
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