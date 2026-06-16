Citroen verlängert seine Aktion zur Verdopplung der E-Auto-Förderung bis Ende September 2026. Beim e-C3 Urban Range nennt der Hersteller einen möglichen Preisvorteil von bis zu 12.000 Euro - allerdings nur bei Anspruch auf die maximale staatliche Förderung. Seit Mai 2026 können Anträge für die neue E-Auto-Förderung gestellt werden. Sie gilt rückwirkend für förderfähige Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2026, richtet sich an Privatkunden und ist nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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