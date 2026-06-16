EQS-News: Aurzen Official
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IRVINE, Kalifornien, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen hat heute seine weltweiten Angebote aus Anlass des Amazon Prime Day 2026 bekannt gegeben und senkt vom 23. bis zum 26. Juni die Preise für sein gesamtes Sortiment an Smart-Projektoren. Von Filmabenden im Garten anlässlich des großen internationalen Fußballturniers in diesem Sommer bis hin zum Camping abseits der Zivilisation - Aurzen bietet Premium-Kinoerlebnisse für unterwegs, die perfekt zu Ihrem Sommer-Lifestyle passen.
Die Aurzen EAZZE-Serie: Unübertroffene Vielseitigkeit
Fans in den USA können den D1R air zu einem stark reduzierten Preis von nur 142,49 $ erwerben. Europäische Unterhaltungssuchende können ihre Räume mit dem D1 Air zu einem massiven Rabatt von nur 149,99 € in eine immersive Fan-Zone verwandeln.
Die Aurzen BOOM-Serie: Stadionähnlicher Klang
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16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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