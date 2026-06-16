New York - Der Höhenflug der SpaceX-Aktien ist am Dienstag weitergegangen. Zuletzt legten sie gegenüber dem gestrigen Schlusskurs an der US-Technologiebörse Nasdaq um mehr als elf Prozent auf 214,19 US-Dollar zu. Zwischenzeitlich waren die Aktien von SpaceX um gut 17 Prozent in die Höhe geschnellt und hatten eine Marktkapitalisierung von fast 3 Billionen Dollar erreicht. Damit überholte der Konzern beim Börsenwert den Handels- und Technologieriesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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