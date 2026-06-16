Die SpaceX-Rally geht ungebremst weiter. Nur wenige Tage nach dem historischen Börsengang zieht der Raumfahrtkonzern von Elon Musk nicht nur an Amazon, sondern auch an Microsoft vorbei und steigt zur viertwertvollsten US-Firma auf. Doch die Bewertung wird zunehmend kontrovers diskutiert.Das Wichtigste kurz und knapp• SpaceX steigt am Dienstag um rund acht Prozent und überholt Microsoft beim Börsenwert.• Die Marktkapitalisierung klettert auf 2,94 Billionen Dollar - Microsoft kommt auf 2,93 Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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