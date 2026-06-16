Der DAX hat am Dienstag die 25.000 Punkte übersprungen. Am Nachmittag fiel er allerdings wieder unter diese Marke. Am Ende ging der deutsche Leitindex mit 24.910,41 Punkten aus dem Handel. Das war dann nur noch ein Tagesplus von 0,1 Prozent. Der MDAX legte schloss mit einem noch kleineren Plus bei 32.586,54 Punkten.Bereits zum Wochenauftakt war der DAX kurz über 25.000 Punkte gestiegen, hatte die Marke aber nicht halten können. Dieses Spiel hat sich am Dienstag wiederholt. Erneut schloss er knapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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