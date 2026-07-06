© Foto: Karl F. Schöfmann - imageBROKERGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Untermehmenstermine 18:00 Uhr, Deutschland: Aumovio, Pre-Close-Call Q2 18:00 Uhr, Spanien: Repsol, Q2-Umsatz Deutschland: Gea Group, Pre-Close-Call Q2 onjunkturdaten 08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 5/26 09:30 Uhr, Deutschland: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26 10:30 Uhr, EU: Sentix-Investorenvertrauen 7/26 10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26 11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 5/26 11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 5/26 15:45 Uhr, USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. …
Enthaltene Werte: DE0006602006,ES0173516115,DE000AUM0V10Den vollständigen Artikel lesen
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