Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NEM, PNGX: NEM) ("Newmont") gab heute Personalentscheidungen in der Führungsetage bekannt, die das künftige Führungsteam unter der Leitung von President und Chief Executive Officer Natascha Viljoen weiter prägen und die Tiefe des Führungstalents innerhalb des Unternehmens widerspiegeln. Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 wurde Brian Tabolt zum Chief Financial Officer, Mark Rodgers zum Chief Operating Officer und David Thornton zum Chief Technical Officer ernannt. Darüber hinaus wurde David Fry zum Executive Vice President für Projektentwicklung befördert, was die Bedeutung einer disziplinierten Projektentwicklung und -durchführung unterstreicht, während Newmont seine Wachstumschancen mit der höchsten Rendite vorantreibt.

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Mark Rodgers COO

"Mit diesen Ernennungen gewinnen wir angesehene Führungskräfte mit umfassender Branchenerfahrung und fundierten Kenntnissen in den Bereichen Betrieb, Finanzen, Technik und Projektentwicklung", sagte Natascha Viljoen. "Sie spiegeln die Führungsstärke und die Tiefe des Talentpools wider, die wir bei Newmont aufgebaut haben, sowie die Kompetenzen, die wir benötigen, um die Unternehmensleistung zu steigern, unser erstklassiges Portfolio diszipliniert und zügig weiterzuentwickeln und weiterhin langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Sie verdeutlichen zudem die Möglichkeiten, die unser Portfolio talentierten Mitarbeitern bietet, sich weiterzuentwickeln, bedeutende Führungsrollen zu übernehmen und die Zukunft von Newmont mitzugestalten."

Brian Tabolt, der zuletzt als Chief Accounting Officer und Group Head, Finance bei Newmont tätig war, wird mit über 20 Jahren Erfahrung die globale Finanzorganisation als Chief Financial Officer leiten. Seit seinem Eintritt bei Newmont im Jahr 2021 hatte Brian eine Reihe strategischer Führungspositionen inne, die seinen Beitrag zur Stärkung der Finanzaufsicht und -disziplin sowie zur Weiterentwicklung der Kapitalallokation und der integrierten Planung im gesamten Unternehmen widerspiegeln, darunter die Positionen als Group Head, Financial Planning and Analysis und als Interim-Chief Financial Officer. Vor seiner Tätigkeit bei Newmont war Brian als Vice President, Controller und Chief Accounting Officer bei der Molson Coors Beverage Company tätig und hatte zuvor leitende Positionen im Bereich der technischen Buchhaltung und der Berichterstattung an die SEC inne. Er begann seine Karriere im Bereich Wirtschaftsprüfung bei Deloitte.

Als Chief Operating Officer wird Mark Rodgers das operative Portfolio von Newmont leiten und die Abstimmung zwischen den 12 Betriebsstandorten des Unternehmens sowie die Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Arbeitssicherheit, Schutz und Umwelt stärken. Mark ist derzeit als Managing Director für Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum bei Newmont tätig. Er trat 2020 in das Unternehmen ein und hatte seitdem eine Reihe von Führungspositionen in verschiedenen Regionen inne, darunter als Managing Director für Lateinamerika und die Karibik sowie für Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum. Mark ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Rohstoffbranche, unter anderem bei BHP und Rio Tinto.

David Thornton, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bergbau verfügt, wird die Position des Chief Technical Officer bei Newmont übernehmen. In dieser Funktion wird David den Bereich Technische Dienste des Unternehmens leiten, der Exploration, Anlagenmanagement, Aufbereitung, Bergbauplanung und den digitalen Bereich umfasst. Unter seiner Führung wird Newmont seine technischen Kompetenzen weiter ausbauen, um die Betriebs- und Projektleistung zu verbessern und Technologie sowie Innovation im gesamten Unternehmen voranzutreiben. Derzeit ist er als Managing Director für den Bereich Amerika bei Newmont tätig, nachdem er zuvor Führungspositionen innehatte, darunter die des Managing Director für Lateinamerika, die Karibik und Afrika sowie die des Vice President für Produktivität in Nordamerika. Er kam 2016 zu Newmont und hatte seitdem verschiedene technische Positionen im Tagebau- und Untertagebau-Betrieb inne. Bevor er in das Unternehmen eintrat, hatte er technische und leitende Positionen bei Gold Fields in Australien und bei der Barrick Gold Corporation inne.

David Fry ist derzeit als Group Head, Global Projects bei Newmont tätig und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung in der Projektabwicklung in den Bereichen Bergbau, Energie und Infrastruktur. Vor seinem Eintritt bei Newmont war er als Managing Director, Projects bei Rio Tinto tätig, wo er ein umfangreiches Projektportfolio im asiatisch-pazifischen Raum leitete. Zu Beginn seiner Karriere hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Technik, Projektmanagement und Betrieb im Öl- und Gassektor inne, unter anderem bei UGL und Origin Energy.

Diese Ernennungen stärken die Fähigkeit von Newmont, seine Strategie zielgerichtet und konsequent umzusetzen. Dank einer engen Abstimmung zwischen den operativen, finanziellen und technischen Bereichen ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Leistung zu steigern, die Kostendisziplin aufrechtzuerhalten, Maßnahmen effektiv umzusetzen und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Über Newmont

Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und ein führender Produzent von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das erstklassige Portfolio des Unternehmens an Vermögenswerten, Perspektiven und Talenten ist in günstigen Bergbauregionen in Afrika, Australien, Lateinamerika und der Karibik, Nordamerika und Papua-Neuguinea verankert. Newmont ist der einzige im S&P 500 Index gelistete Goldproduzent und weithin für seine grundsätzlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken anerkannt. Newmont ist ein Branchenführer in der Wertschöpfung, unterstützt durch robuste Sicherheitsstandards, hervorragende Umsetzung und technisches Fachwissen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1921 gegründet und ist seit 1925 an der Börse notiert. Bei Newmont ist es unser Ziel, durch nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbau Werte zu schaffen und Lebensbedingungen zu verbessern. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie und -initiativen von Newmont finden Sie unter www.newmont.com.

Sicherheitshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung enthalten, die unter den Schutz der in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetzen festgelegten Safe-Harbor-Bestimmungen fallen sollen. Wenn eine zukunftsgerichtete Aussage eine Erwartung oder Überzeugung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse zum Ausdruck bringt oder impliziert, wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben geäußert und als auf einer angemessenen Grundlage beruhend angesehen. Solche Aussagen unterliegen jedoch Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Erwartungen hinsichtlich künftiger Leistungssteigerungen, Chancen und Wertschöpfung sowie sonstige Aussagen zu künftigen Ereignissen oder Ergebnissen. Eine Erörterung der Risiken und anderer Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken könnten, finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der am 21. Februar 2025 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurde, unter der Überschrift "Risikofaktoren".

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