Die Moderna-Aktie legt am Dienstag kräftig zu. Mit einem Plus von rund zehn Prozent ist sie einer der Top-Gewinner im US-Handel. Auslöser ist eine Kombination aus regulatorischen Neuigkeiten und einem angekündigten Konzernumbau. Ein starker Start in richtungsweisende Tage für die Aktie des mRNA-Spezialisten.Das Wichtigste kurz und knapp• Moderna-Aktie springt um rund zehn Prozent an - im Fokus steht der FDA-Termin zum mRNA-Grippeimpfstoff mFlusiva.• FDA-Prüfer sehen keine größeren Mängel oder gravierenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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